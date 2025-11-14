嘉縣發布「太陽之都X嘉義人」2026台灣燈會形象影片 展現城市魅力

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為迎接2026台灣燈會的盛大開幕，嘉義縣文化觀光局以「太陽之都X嘉義人」為主題，推出全新形象影片（影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=OrgEPA02VMY），以影像詮釋嘉義的獨特魅力與精神，誠摯邀請國內外旅客走進這座溫暖且充滿光輝的城市，親身感受其深厚的人文底蘊與閃耀的未來。

影片以「太陽」為核心意象，象徵著嘉義人堅韌不拔、熱情洋溢的性格。製作風格融合傳統與創新，運用魔幻寫實手法交織現實與夢想，呈現「陽光與嘉義人相依共生」的生命力。影片中的陽光不僅照亮了嘉義的山川與街道，更映照出一代代嘉義人對家鄉的深情與堅持，彷彿整個城市都被這股陽光所滋養。

文化觀光局指出，「太陽」是嘉義的精神象徵，是引領夢想的光，是即將點燃的燈會之光。這支影片巧妙地串連了嘉義的自然美景、人文歷史與當代創意，充分展示了嘉義作為一座兼具溫暖與深度的城市形象。隨著影片的正式上線，嘉義誠邀海內外旅客提前規劃嘉義之行，一同來體驗這座「太陽之都」的熱情與魅力。

文化觀光局指出表示，2026台灣燈會的籌備工作正如火如荼進行中，屆時將呈現一場結合藝術、科技與文化的盛會，這場光影饗宴不僅具國際特色，更將是屬於全體國人的共享盛事。這部形象影片不僅是燈會的前導宣傳，更是向世界展示嘉義的自信與驕傲，讓「看見太陽，就想到嘉義；看見光，就聯想到這座城市」的形象深入人心。

