嘉縣白杞寮平安遶境 600隻「平安蜂」布偶認購助學

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣無形文化資產「玉山岩白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境，今年逢白杞寮玉山岩建廟150週年擴大舉辦，推出「平安蜂」布偶開放認購，所得要捐給內埔國小等3校助學。

嘉義縣白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會今天舉行「黃蜂出巢．平安守護、白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境記者會，宣布農曆1月19日、20日（國曆3月7日、8日）一連兩天平安遶境活動，結合「香路越野馬拉松」及文化祭活動等，廣邀大家來看熱鬧。

白杞寮觀音佛祖遶境文化發展協會理事長曾春築告訴中央社記者，今年還製作「白杞寮平安蜂布偶」，開放600隻平安蜂供社會大眾認購，預計所得新台幣18萬元將全數捐贈內埔國小、桃源國小及昇平國中3所學校，發放鼓勵金鼓勵學生向學，並感謝群盛環境科技有限公司支持活動。

白杞寮地方文史工作者林茂郎說，內埔地區地形特殊，四周盆地中間包圍平原，造型宛如蜂巢特殊地形，涵蓋5村13庄，因此當地流傳「黃蜂出巢、賢人輩出」傳說；「白杞寮玉山岩」自1876年創建以來，長年庇佑地方、護佑眾生，見證內埔地區5村13庄歷史發展。

竹崎鄉長曾亮哲表示，傳承近兩世紀「玉山岩白杞寮迎觀音請媽祖」平安遶境活動，於2020年經嘉義縣政府登錄為民俗無形文化資產，是地方共同生活記憶與信仰文化的具體體現。（編輯：陳仁華）1150119