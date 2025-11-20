嘉縣百年古蹟東石郡役所漏水恐毀損 縣府評估先搭鋼棚防護

東石郡役所屋頂有破損問題。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣縣定古蹟「東石郡役所」，受7月丹娜絲颱風影響，屋頂大面積掀損，民眾反映，建物木構架至今暴露逾4個月，但逢下雨，雨水持續滲入，會加速百年磚木結構劣化，呼籲主管機關儘速處理；嘉義縣文化觀光局回應，文化部10月核定修復工程經費1億1100萬元，也將評估優先搭設施工鋼棚架的可行性。

臉書社團「朴子民意觀察站」披露，東石郡役所是1925年建成的日治時期東石郡行政中心，2014年公告為縣定古蹟，縣府規劃投入修復活化，但若連基本災後防護都不做，再高的修復預算也難挽回正在消失的歷史原件，要求主管機關立即架設防水帆布或臨時遮蔽，公開說明修復工程啟動時程，別讓百年郡役所在等待中默默崩解。

廣告 廣告

嘉縣文觀局回應，東石郡役所於颱風丹娜絲災損後屋瓦多處受損，已啟動清理作業，於破損嚴重處加設防水帆布，以防止雨水滲入避免災損擴大，第一時間通報中央文化資產主管機關災損情形，提出修復工程經費補助申請，1億1100萬元已獲核定補助。

嘉縣文觀局表示，正辦理修復工程監造招標作業，預定於11月底公告上網，修復工程啟動前已會同文資防護團隊不定期辦理現場勘查，持續掌握古蹟現況，確保災後防護措施落實；針對屋瓦破損處恐因雨致建物受損，已洽請專業團隊評估優先搭設施工鋼棚架可行性，以加強臨時防護，維護古蹟安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

月世界又驚見棄置廢棄物 高雄市府：同一犯罪集團所為

守住荷包！ 健保費明年確定不調漲

輝達財報超出預期！盤後股價強升

