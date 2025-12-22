嘉縣禁新建畜牧場 增至9類

為控制產量、避免產銷失衡，今年嘉義縣農業處公告暫停受理蛋雞、肉鴨、蛋鴨及乳牛4種畜牧場容許登記1年，已1年未受理新增案場，經換算，嘉縣生產量仍超過農業部生產目標，明年停受理新設畜牧場容許登記，或暫停已登記在案畜牧場新建、增建或擴大飼養量申請的禽畜種類，將擴大到9種，其中白色肉雞、肉鵝、火雞、肉羊及乳羊為新增種類，時間同樣為期1年。

嘉義縣政府近日公告，民國115年1月1日至12月31日止，嘉義縣暫停受理白色肉雞、蛋雞、肉鴨、蛋鴨、肉鵝、火雞、乳牛、肉羊及乳羊畜牧場登記，或已登記畜牧場新建、增建畜牧設施及擴大飼養規模案件的申請。農業處畜產保育科長石惠菱說，農業部每年檢討供需量，再訂下生產目標，公告的9大類禽畜量皆已超標，才會採取控管措施。

石惠菱指出，透過既有業者每年申報在養數，加上1年4次畜情調查，像蛋雞、肉雞、肉鴨等產量都超過目標值，不過豬隻就未達農業部設的標準，所以並非所有禽畜都有產量過多問題。

嘉義縣養雞協會理事長黃國明說，全國一體的總量管制無損現行業者的權益，反而能避免總量無限增加到無法控制時，產生價格崩盤問題。

黃國明進一步說明，台灣電宰肉雞一周消費量500萬到520萬隻，但在養量已達到600萬隻，超量許多，加上進口雞肉占國內雞肉市場45％，在進口量固定下，自然會從國內管控著手，確保市場供需平衡。

黃國明說，業者普遍認同這類管制措施，主要是有例外條件，像一些老舊畜牧場只要不擴大飼養量，都可以改善設施。

雖9類畜牧場新設申請將暫時被拒於門外，仍有不受公告限制對象，可改建或擴大設施例外情形，包括被農業部公告天然災害相關專案補助的既有畜牧場新建或改建工程、增設綠能設施或公告生效前已取得畜牧設施容許使用的業者等。