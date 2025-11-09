嘉縣稅務局政風室以繪本巡迴 深耕學童廉潔意識

為將廉能觀念向下紮根，嘉義縣財政稅務局政風室於本（一一四）年九至十月間以嘉義縣政府（政風處）出版之「廉潔是什麼」繪本為主軸，規劃了三場次的校園繪本巡迴宣導活動。其中，第3場次宣導於十月三十一日假嘉義縣東石鄉塭港國小舉辦。

該局政風室以播放繪本動畫的有趣形式，向學生介紹繪本內容中，動物小學所發生的故事，藉由故事的主角狐狸老師賄選及圖利廠商受賄等不好的行為作隱喻，將誠信、廉潔及反賄選等理念傳遞給在場的小朋友們。

另外當日亦安排最受學生喜愛之有獎徵答，以活潑逗趣方式，讓廉潔教育的種子深入至嘉義縣各角落，獲師生熱烈迴響，也展現該局建構廉潔家園的用心與決心。