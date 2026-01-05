嘉縣竹崎鄉生育補助加碼 第1胎2萬、第2胎5萬、第3胎8萬

竹崎鄉今年元旦起加碼生育補助催生。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣新生兒人數持續探底，嘉義縣竹崎鄉人口因少子化、都會區磁吸外移等因素下滑，今年元旦起公告生育補助從一胎1萬元加碼至2萬元，生第3胎以上發放8萬元生育補助，藉此鼓勵青年敢生願養。

竹崎鄉公所表示，除了嘉義縣政府，公所每年發放1胎1萬元生育補助，2023年發放人數200人，2024年、2025年每年減少近50人，發放人數分別為144人、103人。

公所表示，經鄉民代表會支持，今年編列790萬元加碼發放生育補助，元旦起實施，第1胎加碼至2萬元、第2胎5萬元、第3胎以上8萬元，補助對象為在竹崎鄉辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，且父母其中一方設籍竹崎鄉連續1年以上，申請時仍在籍者，再婚者生產胎次自新婚姻開始重新計算。

公所說，全國新生兒人數雪崩式下降，加上嘉義市等都會區磁吸效應、未來學區考量等，部分竹崎鄉民會遷移戶籍到嘉義市，希望藉由提高生育補助留住人口、鼓勵生育。

