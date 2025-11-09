嘉縣第五屆青年影展頒獎典禮 嘉義溫柔在光影中雋永傳遞

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今(9)日在棒棒積木飯店賀采宴會廳舉辦「第五屆嘉義縣青年創新創意影展競賽頒獎典禮」。影展以「嘉映職人」為主題，致敬那些默默耕耘於各行各業的嘉義職人與創作者。作品題材橫跨地方文化、社會關懷與生活日常。與以往不同的是，今年不論是前導影片還是得獎作品，都更深刻地挖掘了「日常」背後的人情與歷史流動。

縣長翁章梁親自出席並頒發獎項時表示，青年創新創意影展已邁入第五屆。回顧初期，影展面臨諸多挑戰，當時大家對影展的規模和水準尚不熟悉，投稿者也不確定是否要參與。然而，經過五年的發展，影展的水準逐年提升，並逐漸在業界口耳相傳，吸引了來自全國各地的青年參展。

廣告 廣告

影展評審長洪馬克導演表示，今年的作品水準相當高，呈現多樣化的敘事方式，與以往的業界紀錄片形式有所不同，許多作品採用物化、藝術性或戲劇性的表達方式，讓評審過程充滿驚喜。

洪馬克進一步表示，今年的影展在整體規劃上，盡可能以國際影展的形式呈現。例如，今年特別安排了一整天的影片放映會與座談會，並在頒獎典禮前，為所有創作者提供了一個交流機會。

他強調，嘉義縣青年創新創意影展不僅僅是地方政府的行銷工具，更是為創作者提供了一個自由發揮、無限制展示作品的開放平台。他也很高興看到來自外縣市的創作者積極參與，並透露在交流會後，許多創作者已經組建了交流群組，開始討論未來合作的可能性，這正是我們持續努力的方向。

圖：嘉義縣政府今(9)日在棒棒積木飯店賀采宴會廳舉辦「第五屆嘉義縣青年創新創意影展競賽頒獎典禮」。縣長翁章梁親自到場頒獎。影展以「嘉映職人」為主題，致敬那些默默耕耘於各行各業的嘉義職人與創作者。（記者吳瑞興翻攝）