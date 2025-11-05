嘉縣第一選區 現任議員連任機率大

嘉義縣第一選區議員黃榮利表態要投入民進黨嘉義縣長初選，讓選情存在一定變數。（本報資料照片）

嘉義縣第一選區有8席議員，除民進黨籍黃榮利表態將投入黨內嘉義縣長初選，其餘7人尋求連任機率大。由於本屆基層選舉，該選區僅9人競爭，且至今尚未聽聞有新人要參戰，地方普遍認為，除黃榮利動向存在不確定性，明年大選第一選區議員名單預期變化不大。

第一選區包括太保市、水上鄉和鹿草鄉，現任議員有民進黨籍黃榮利、黃榮俊、黃惠汝、江佩曄，國民黨籍王啟澧、詹琬蓁和無黨籍楊秀琴、賴瓊如。其中除黃榮利、黃惠汝和江佩曄是首屆縣議員，其餘皆有多屆縣議員資歷。不過，黃榮利從政多年政治資歷深厚，江佩曄、黃惠汝雖是初次擔任公職，問政表現受肯定，現任8人的地方實力皆難以撼動。

民進黨嘉義縣長初選近期開放登記，預計12月進入實質協調，黃榮利強調一定會登記初選，除非黨提名他選縣長，否則會初選到底；也因黃榮利的表態，加上民進黨嘉義縣長人選未出爐，在局勢不明朗下，讓第一選區選情存在變數。

不過，江佩曄認為，距選舉投票還有1年多，現在談選情還太早。詹琬蓁也說，各黨派或個人政治布局都尚未定案，還會有變數，現在一切都說不準。

地方人士表示，現任8位議員政治風格截然不同，就目前態勢看來，該選區明年戰局，不排除跟本屆選情一樣，相對單純。