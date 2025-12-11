嘉縣第6個發錢鄉鎮市 新港將發3千

嘉義縣新港鄉長葉孟龍（右）11日表示，將普發振興經濟金3000元給鄉民。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉代會11日通過普發3000元振興經濟金案，公所擬在明年農曆年前發放，依新港鄉約2.9萬人換算，公庫支出約8900萬元。至今嘉義縣已有6鄉鎮市加碼發現金，達全縣18鄉鎮市三分之一，讓其他12鄉鎮首長壓力山大。

新港鄉長葉孟龍表示，因代表會反應希望發振興金，公所雖無負債，但正規畫興建第3座納骨塔，目前已進入環評，屆時需自籌2億多元工程款，幾經斟酌，考量財政狀況，決定普發鄉民每3000元振興金。

昨藉本年底最後一次臨時會，公所提出「因應國際經濟情勢變化促進地方發展自治條例草案」，代表三讀通過，並經大會同意振興經濟金預算先行墊付，規畫普發鄉民每人3000元。

葉孟龍說，初步規畫明年2月7日全鄉23村里一起發放，當天無法領取的民眾，後續會公布領取辦法。

嘉義縣目前公共債務仍有44.2億元，縣府財政稅務局長蕭俊明表示，因中央總預算案、《財政收支劃分法》仍陷僵局，除負債要還外，明年縣庫尚有缺口，縣府並無普發現金條件。

蕭俊明說，18鄉鎮除少數鄉鎮尚欠台銀優惠利息貸款幾千萬元外，都沒有公共債務，之前統籌款、超徵稅額分配到各公所，公所不是存起來就是還債，加上各公所很會爭取補助，大家都存了好幾桶金，對比縣府扛著債務，有如「窮爸爸富兒子」。

義竹鄉10月已普發5000元民生紓困金，梅山鄉8日起陸續發3000元，太保市3000元振興金12月底前完成線上撥款，民雄鄉2000元紓困金明年3月發放，竹崎鄉春節前普發5000元紓困金，再加上新港鄉，全縣有6鄉鎮市加碼。