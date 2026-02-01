嘉縣紅十字會「善與愛同行」20週年相見歡暨志工表揚大會

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣紅十字會「弱勢家庭學生助學圓夢計畫」邁入第20週年，累計扶助超過300戶家庭，今（1）日在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦「善與愛同行」20週年相見歡暨志工表揚大會，縣長翁章梁與學童互動並表揚長期服務的績優志工，現場有曾受扶助的家庭，在自立後捐米回饋，展現愛心延續與善的循環。

活動中，除了頒發助學圓夢獎學金外，亦表揚年度服務時數超過100小時的志工。其中，張國正先生更是榮獲第30屆志願服務楷模「金駝獎」殊榮，並接受副總統蕭美琴的公開表揚，他的熱心服務令人感佩，成為大家學習的榜樣。

本次活動的捐助來賓劉秀民女士，曾因經濟壓力陷入困境，她在「助學圓夢計畫」的支持下，陪伴孩子順利就學並完成學業，並最終進入職場，家庭逐步自立。在生活穩定後，母女倆主動捐贈白米回饋社會，這一舉動象徵著從受助到助人的善意循環。

翁章梁縣長表示，紅十字會的助學圓夢計畫能持續20年，實屬不易，而這一切的背後，離不開許多善心人士與團體的支持。他們提供的不僅是獎助學金，更是一種對弱勢家庭學生的肯定與鼓勵。

嘉義縣紅十字會長陳宏基表示，今天活動能夠圓滿舉行，除了縣府、紅十字會與志工夥伴的共同努力，還要特別感謝各界善心單位與人士的支持，包括三鉢紙業有限公司顏俊汀董事長、三寶山靈嚴禪寺、久普實業有限公司廖秀津董事長(嘉義縣獸醫師公會廖秀津理事長)、也是行銷有限公司、台灣福基畜牧股份有限公司、光泉牧場(股)有限公司、朴子天公壇、坤泉畜牧場、財團法人九華山地藏庵、勝一化工股份有限公司、勤億蛋品科技股份有限公司、圓園鄉現代農畜產品有限公司、裕農顥實業股份有限公司、嘉義縣仁愛慈善會等捐贈單位及人員。

除了紅十字會的活動，嘉義縣政府社會局今日也在仁義湖岸大酒店舉辦「回嘉圍爐，暖心守護」活動，邀請受縣長監護的孩子及財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園的兒少一起團圓迎新年，讓這群離開原生家庭的兒少感受到關愛與溫暖。

圖：嘉義縣紅十字會「弱勢家庭學生助學圓夢計畫」邁入第20週年，累計扶助超過300戶家庭，今（1）日在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦「善與愛同行」20週年相見歡暨志工表揚大會，縣長翁章梁與學童互動並表揚長期服務的績優志工。（記者吳瑞興翻攝）