嘉縣綠營初選蔡易餘戰黃榮利 藍傳「黑馬」吳容輝出征

嘉義縣 / 綜合報導

2026縣市長選舉升溫，嘉義縣，民進黨將由立委蔡易餘和嘉義縣議員黃榮利初選，藍白陣營方面，原先安排由國民黨立委王育敏再戰，現在傳出，中選會代理主委吳容輝可能是藍營的「黑馬」，吳容輝跨黨派資歷豐富，中央地方都有歷練，曾4度擔任嘉義縣副縣長，並曾任內政部次長，對於傳言，他本人低調不回應，不過國民黨組發會主委李哲華，受訪時證實「接觸中」，一切保持開放態度。

民進黨立委蔡易餘，勤跑地方活動跟著抬轎，和民眾一起打鼓拍手很歡樂，和嘉義縣長翁章梁同框，努力拚初選，同黨也有意角逐的，縣議員黃榮利同樣很勤快。最新形象影片，說捲起袖子做要好好為嘉義縣打 拚 ，陸續在選區掛上初選看板，爭取支持，誰要選縣長，綠營人選已很明確，但國民黨人選遲遲沒出現，現在有傳言，說會出奇兵。

傳聞中要遊說的對象是他，曾四任縣長副手的吳容輝，他跨黨派的資歷豐富，目前是剛代理中選會主委，2023年獲延攬入閣，曾任內政部次長，也4度擔任嘉義縣副縣長，先後輔佐，李雅景陳明文張花冠，還有翁章梁多位跨藍綠首長，經歷還有台灣菸酒公司，與台鹽公司董事長。

嘉義縣太保市新埤里里長徐錦昌說：「吳容輝他擔任我們嘉義縣，副縣長的時候，算中規中矩，是一位優秀的政務官，是否出來參選縣長，是未知數，這我們不予評論。」不過對於選舉一事吳容輝不回應，國民黨組發會主委李哲華則證實，接觸中。

國民黨組發會主委李哲華說：「嘉義縣形成在野合作的氣氛，非國民黨籍的優秀人才，國民黨也可以海納百川，事實上我們也可以來支持，大家互相接觸當中。」縣市長提名大車 拚 ，布局很久的立委蔡易餘，和縣議員黃榮利競爭提名，國民黨是否能順利讓「奇兵」出馬，大家都很關注。

