嘉縣總預算386億餘元通過 縣長、副縣長年終刪減34.1萬元
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府明年度總預算編列386億2400萬元，送嘉義縣議會定期會審議，今天經二、三讀，審議通過，其中原編列縣長、副縣長85萬3125元，遭刪減34萬1000元，文化觀光局編列國外旅費辦理出國旅展及海外觀光推展經費110萬則全數刪除。
行政處編列縣長、副縣長年終獎金85萬3125元，縣議員詹琬蓁主張刪減34萬1000元，她說，公務人員依法領1.5個月的年終獎金，縣府編列縣長和副縣長2.5個月年終獎金，因此她主張刪1個月年終獎金。
地政處編列重劃區內農水路維護費等2500萬元，詹琬蓁主張凍結500萬元；建設處縣鄉道村里道路等2300萬元，詹琬蓁主張凍結500萬元；經發處補助嘉義縣工商發展投資策進會645萬元，詹琬蓁主張凍結人事費100萬元。
文化觀光局辦理文化創新基地營運管理費500萬元，詹琬蓁主張凍結100萬元；國外旅費辦理出國旅展及海外觀光推展經費110萬元，蔡奇璋及詹琬蓁主張刪除110萬元。
台82線快速道路祥和交流道下方的「嘉義起飛」入口意象，以縣鳥「藍腹鷴」為意象設計，今年7月遭丹娜絲颱風吹斷鳥頭，已是第二次被吹斷，建設處編列600萬元修復，蔡奇璋、李國勝及詹琬蓁主張提供計畫給議會評估。
李國勝建議，鳥頭多次被吹斷，若持續修復又被吹斷，是浪費錢，若一定要修復，不要再用原本的材料及方式，避免浪費公帑；翁章梁說，建設處原本編900萬元修復，他認為太高先行刪減，將請專業機構進行評估，若評估修復花費過高，將不會再修復。
