嘉縣老人福利服務車新車首航

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣老人福利服務車新車今4日首航，社會局長張翠瑤體驗「一日志工」，隨車深入社區，實地了解行動式老人福利服務的運作情形，展現政府推動高齡友善政策的決心。

嘉義縣社會局委託嘉義縣志願服務協會推動「老人行動車」服務計畫，運用2輛老人福利服務車，將多元化服務送進社區，以高度機動性為特色，搭載卡拉OK設備前往各社區聚集處，透過歡唱娛樂活動帶動社區氣氛。

此外也結合文康休閒巡迴服務，提供量測血壓、歡唱活動與健康宣導講座及社區據點體驗等多元服務，預防孤立與失能，被稱作為一座名副其實的「會走的關懷站」，即使位於偏鄉或交通不便的地區，也能獲得即時且貼心的服務。

服務範圍包括嘉義縣各鄉鎮市，今年預計辦理450場巡迴服務，持續為社區注入高齡友善服務動能。

第一代嘉義縣行動式老人福利服務車已行駛近20年，多年來上山下海，深入各鄉鎮及偏遠地區巡迴，每年執行約300場次、每月平均25餘場次，深受縣民歡迎及肯定。

社會局說，因車輛老舊，維修保養成本提高，為了持續提供更安全且品質穩定的服務，採購全新老人福利服務車，於115年正式上路。

張翠瑤局長今實際參與服務流程，包含協助關懷長者生活狀況、傾聽需求並與第一線服務人員交流實務經驗。她表示，透過親身體驗，更能深入了解長者的真實需求與服務現場的實際挑戰，也更加肯定老人福利服務車在社區照顧體系中的重要角色。

社會局將持續結合中央政策與地方資源，擴大老人福利服務車的服務量能，打造更完善且有溫度的高齡支持體系，盼讓長輩能安心在社區繼續歡唱，享受健康、活躍的銀髮生活。

圖：嘉義縣老人福利服務車新車今4日首航，社會局長張翠瑤體驗「一日志工」，隨車深入社區，實地了解行動式老人福利服務的運作情形，展現政府推動高齡友善政策的決心。（記者吳瑞興翻攝）