嘉縣老舊受損校舍安全升級 蔡易餘爭取中央挹注

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為全面提升嘉義縣學子的學習環境與校園安全，立委蔡易餘昨邀請立法院教育文化委員會，由召集委員陳秀寶率領，昨會同教育部國民及學前教育署官員到嘉義縣東石高中與新港藝術高中校園設施進行現地考察與會勘，部分老舊、地震受損校舍有安全疑慮，蔡易餘要求中央盡速挹注資源，啟動必要的修繕與更新工程。

蔡易餘說，東石高中是海區重要學府，活動中心牆面斑駁、舞台木地板老舊，影響學校集會觀瞻，更潛藏安全疑患，部分學生廁所的滲水問題相當嚴重，師生在安全、舒適的空間中活動是基本需求，要求國教署協助學校盡速完成活動中心及廁所的翻修工程。

而新港藝術高中設校已屆20年，獨特的建築設計為校園帶來美感，但也面臨長期的維護挑戰，目前演藝空間屋頂漏水，長期滲水已造成建物受損，校方提出約700萬元的屋頂鋪面更新計畫，蔡易餘要求中央全力支持經費到位，確保演藝空間的正常使用；游泳池因地震造成地面裂痕及漏水，天花板落漆，已閒置約2年，蔡易餘建議藉由整修同步增設加熱系統，升級為溫水游泳池，滿足學校教學需求，未來亦可開放給社區民眾使用，最大化公共設施的效益。

針對會勘中提出的多項修繕與升級需求，國教署表示確實有修繕的必要性，承諾將依循現有工程剩餘款額度及年度計畫進行協助；陳秀寶也支持此案，表示若今年底預算排程有困難，將列入明年預算優先編列項目。

蔡易餘說，教育資源的挹注與校園安全是第一優先，將會持續緊密追蹤後續的核定進度，確保經費落實到位，提供學生優質、安全的成長與學習環境。

