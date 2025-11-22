嘉縣舉辦全國舞蹈積分賽總決賽 600名選手角逐年度榮耀
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣今22日舉行「2025全民聯合舞蹈運動全國錦標賽暨中華民國舞蹈運動總會績優選手選拔積分賽總決賽」，由中華民國舞蹈運動總會與嘉義愛舞拉丁舞團共同主辦，吸引超過600名國內外選手齊聚嘉義角逐年度榮耀，場面盛大熱鬧。
比賽共有600多名國內外選手參賽，12歲組報名人數破百人，嘉義縣有派出上百名選手參賽，展現深耕舞蹈運動的豐碩成果，縣長翁章梁也來到賽場為所有選手加油打氣。
率領嘉義愛舞拉丁舞團的翁仲德老師表示，團隊近年來在偏鄉地區積極推動舞蹈教育，開設免費才藝班，讓更多年輕人有機會接觸舞蹈並發揮才華，感謝縣長及體育會對體育的重視，為選手提供優良訓練環境和平台。
賽事進行之餘，嘉義愛舞拉丁舞團也舉辦國際舞蹈訓練營，匯聚自中國、馬來西亞、新加坡等多國選手，共有300名選手參與交流。
翁章梁說，嘉義縣在111年全民運動會舞蹈項目中創下5金1銀1殿軍的紀錄，在今年4月的日本知事盃中成功奪得18歲以下組別世界冠軍，卓越表現展現舞蹈項目的培育成果。
當音樂響起，場上選手開始翩翩起舞，用優雅的舞姿展現平日練習的成果，透過比賽可以互相學習彼此優秀之處，進而繼續成長，祝福選手獲得理想成績，也歡迎大家賽後到嘉義走走。
圖說：嘉義縣今22日舉行「2025全民聯合舞蹈運動全國錦標賽暨中華民國舞蹈運動總會績優選手選拔積分賽總決賽」，由中華民國舞蹈運動總會與嘉義愛舞拉丁舞團共同主辦，吸引超過600名國內外選手齊聚嘉義角逐年度榮耀，場面盛大熱鬧。（記者吳瑞興攝）
