嘉縣舉辦績優長照人員暨長照據點表揚活動

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為表彰長照服務人員及家庭照顧者的辛勞與奉獻，嘉義縣政府今(14)日在寶島宴饗會館舉辦「堅強實力，勇不畏懼」績優長照人員暨長照據點表揚活動。縣長翁章梁親自頒發157個獎項，表揚優秀長照人員及單位，並期望藉此活動激勵更多人投入長照領域，為嘉義創造友善照顧的環境。

翁章梁表示，隨著年齡增長，許多長者面臨體力衰退、無法自理的困境，需要政府與機構的協助，無論是日常雜務、陪伴就醫或是提供基本生活照顧，如洗衣煮飯，這些服務對長者而言至關重要。翁縣長強調，今天的表揚活動不僅是對長照工作者的肯定，也期勉他們繼續以專業與愛心，讓每位長者都能在尊嚴中安度晚年。

翁縣長回顧上任初期，嘉義縣的社區關懷據點覆蓋率僅為35%，目前已成功提升至80%。他感謝社會局與衛生局同仁的努力。

社會局指出，因應老年人口成長，嘉義縣持續建設照顧網絡，已設有55家居家服務單位、28家日間照顧、4家小規模多機能機構、1家團體家屋、25間家庭托顧及53間住宿式機構。藉由2300多位照顧服務員的努力，從居家、社區到住宿式機構，並透過跨專業合作，為長照家庭提供堅實支持。

長照3.0將於115年正式上路，嘉義縣長照預算從21億提升至29億，縣府未來也將持續推動增加服務據點和內容給予家庭照顧者和長照機構更多支持，並結合醫療和社會福利提升對失能者的照顧，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

有需求的民眾可洽詢各鄉鎮衛生所長照分站或撥打1966長照服務專線(前5分鐘免費)，有專人提供諮詢服務，讓我們一起努力使我們的長輩都能健康、快樂、幸福，在嘉安老。

圖：為表彰長照服務人員及家庭照顧者的辛勞與奉獻，嘉義縣政府今(14)日在寶島宴饗會館舉辦「堅強實力，勇不畏懼」績優長照人員暨長照據點表揚活動。縣長翁章梁親自頒發157個獎項，表揚優秀長照人員及單位。（記者吳瑞興翻攝）