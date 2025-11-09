嘉縣若竹兒愛心園遊會 21年玉山陳高甕酒拍賣做公益

民雄鄉農會總幹事陳加茂以13萬8000元得標小龍開運甕酒。(記者林宜樟攝)☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠與長期照顧身心障礙者的嘉義縣私立若竹兒智能發展中心今天合辦「高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會」，活動以慈善公益為主軸，由嘉義酒廠提供21年酒齡的「27公升玉山八年陳高」小龍開運甕酒進行拍賣，最後由民雄鄉農會總幹事陳加茂以13萬8000元得標，拍賣所得全數捐贈若竹兒智能發展中心。

縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、王美惠、張啟楷、嘉義酒廠廠長張永志等今天參與愛心園遊會，園遊會集結美食、遊戲、文創攤位及智能發展中心孩子製作烘焙產品展售，恆青機電有限公司捐贈108萬善款、吳尊賢文教公益基金會及唯賀國際餐飲等多家企業與社會團體熱情響應捐助。

張永志表示，拍賣的甕酒是在2013年封裝，原本作為範本留藏，屬濃香型頂級陳高，這次捐出拍賣做公益，拍賣底價7萬，最終13.8萬完成拍賣；現場加碼拍賣「龍眼林·茶工場」提供的1斤台灣佳葉龍茶(GABA茶)特等茶，由若竹兒董事長林朋輝的弟弟台灣中小企業銀行嘉新分行經理林建璋以5萬元標得。

翁章梁表示，嘉義縣目前約有3萬7000多名身心障礙者，占全縣人口7.8％，縣府積極推動各項照護服務與據點建置，確保身障朋友獲得妥善照顧，希望透過愛心園遊會讓更多人了解若竹兒的用心，一起做公益；林朋輝說，受全球景氣影響導致中小企業捐款銳減，加上烘焙坊訂單不如往年，因此需要更多企業及鄉親朋友關注，園遊會是基金會每年最重要的募款活動，所有盈餘與善款將全數作為下一年度教養經費，讓服務不中斷。

愛心園遊會吸引許多民眾參與。(記者林宜樟攝)

恆青機電有限公司捐贈108萬善款。(記者林宜樟攝)

