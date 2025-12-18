嘉縣草莓革命 搭電梯迎豐收

退休美女教官黃敏寧（左）開創科技蘭園及草莓園，白草莓、紅草莓嬌嫩欲滴，嘉義市立委王美惠18日參訪稱讚不已。（廖素慧攝）

退休美魔女教官黃敏寧從農，用科技育苗及栽種蘭花、草莓，進口歐美先進的高架灌溉系統讓草莓株像搭電梯輪流升降，獲得充分日照，讓產值倍增，正值採收期，白草莓、紅草莓鮮嫩欲滴，各有風味，搶攻明年農曆春節的節慶商機。

黃敏寧在嘉義縣中埔鄉鄰近嘉義市之處創辦溫室蘭花園育苗，並以噴染、吸染技術，客製化將大白蘭花染色，花朵繽紛多彩，熱銷國內外，將科技蘭花的經驗，應用於屬性特質相似的草莓育苗及栽種，今年迎來豐收。

黃敏寧說，草莓在溫室育苗成功後，再移至配備有高架灌溉系統的溫室草莓園，草莓分批輪流升降，充分接受日照、灌溉，約330坪草莓園可倍增為660坪的效益，溫室控溫適合草莓生長的溫度，夏天開空調吹冷氣，科技種草莓可以「反季節」收成，整年有收益。

黃敏寧還說，用科技掌控健康的育苗環境條件，草莓育苗率可高達95％，再將3株苗種於同1盆放上高架，疏小果、留大果，每株可收成1斤約7至8顆大草莓，可收成4、5次，目前自產草莓及供應各地草莓農草莓苗，可產出共約2萬5000顆草莓。

草莓有白草莓、紅草莓、紫草莓等多種口味，各有特色，白草莓吃來酸甜酸甜，帶有乳酸菌的獨特風味，新鮮風味備受喜愛。

黃敏寧是警察之女，半工半讀求學，考軍校、從軍，曾擔任嘉中、華商的中校教官，退休8年來投入科技農業，專業育苗白蘭花，應客戶及市場需求，以白蘭當作畫布，吸染、噴染創作各色蘭花，外銷到歐美日市場大受歡迎。

嘉義市立委王美惠18日參觀蘭園及草莓園，大力稱讚黃敏寧的經營成果，王美惠說，科技帶動精緻農業發展，運用科技讓蘭花、草莓實現全年都可生長的可能，降低氣候對產銷的影響，大大提高競爭力。