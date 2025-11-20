嘉縣衛生局奪衛服部3金所獎表現亮眼

嘉義縣衛生局長趙紋華（中）頒獎表揚六腳與竹崎衛生所團隊，感謝其深耕偏鄉、提升醫療服務。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣衛生局輔導轄區衛生所參加衛福部全國衛生所「第16屆金所獎」，表現亮眼，六腳衛生所獲「醫療資源缺乏地區組」優等獎、竹崎衛生所獲「一般地區組」佳作獎，衛生局亦獲「督導有方獎」。衛生局長趙紋華公開表揚團隊，肯定其推動在地醫療的成效。

六腳鄉為醫療資源缺乏地區，全鄉僅有三家西醫診所（含衛生所），偏遠村落民眾步行至衛生所需逾一小時，六腳衛生所以「極限村落，健康無極限」為題，推動巡迴醫療服務進入各村落，服務量已超越所內門診。同時配合衛生局行動醫療3.0，引進X光、眼底鏡、牙科等設備，強化C型肝炎、失智症及骨質疏鬆篩檢，成效獲評審肯定。

竹崎衛生所長期缺乏專任醫師，且醫療資源集中於鄉內西側，加上高齡化與健康識能不足問題，衛生所以「情牽世代橋，健康全守護」為核心，串聯支援醫師與社區資源，將醫療服務延伸至村里，同時與各級學校合作推動世代共學與跨齡互動，形塑具人情與創意的社區健康照護模式。

嘉義縣衛生局落實偏鄉醫療照護，六腳與竹崎衛生所榮獲金所獎肯定。(記者張翔翻攝)

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，六腳及竹崎衛生所展現偏鄉醫療突破資源限制、深耕社區的亮點，不論巡迴醫療或跨世代健康模式皆具意義，衛生局將持續推動在地健康服務強化計畫，讓醫療照護走進社區，守護民眾健康。