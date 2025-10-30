嘉縣衛生局表揚保健績優志工

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣衛生局舉辦「114年度衛生保健績優志工頒獎典禮」，頒發德馨獎13位、愛馨獎12位、善馨獎15位、高齡績優獎117位及績優獎72位，共195位志工獲獎，長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院獲績優團隊獎，由局長趙紋華親自頒獎，表揚志工們的無私奉獻與付出。

德馨獎獲獎志工平均年齡70歲、平均服務時數高達2,800小時。溪口鄉衛生所邱煌君志工18年來投入3,473小時服務，至今82歲依舊精神奕奕，是最可靠的守護者；愛馨獎獲獎志工平均年齡67歲，平均服務時數達1,889小時，其中服務時數最高的是長庚紀念醫院陳箐繡志工，累積服務時數達3,437小時，他長年投入社區服務，用耐心與關懷陪伴民眾，為愛馨獎動人的代表之一。

善馨獎獲獎志工平均年齡65歲，平均服務時數達1,099小時；中埔鄉衛生所凃淑琴志工加入志工服務僅4.5年，卻已累積1,767小時的服務時數，用實際行動證明志工價值不在於年資長短，而是付出的心。

高齡績優獎獲獎志工平均年齡72歲，年紀最長的85歲志工陳玲美來自朴子市衛生所，即使已是長者，依然熱情投入服務261小時，是「活到老、服務到老」最動人的詮釋。

衛生局說明，志工們展現跨越世代的團結力量，有人在櫃檯為鄉親解惑，有人在活動現場陪伴長者，也有人默默支援醫護工作，這些志工正是健康老化的最佳實踐，也是「高齡也能有力量」的真實見證。

趙紋華表示，每位志工都是嘉義縣最溫暖的守護者，讓衛生局與衛生所的服務延伸到社區的各個角落，許多長者志工用行動證明高齡不是限制，而是力量的積累。盼透過表揚鼓勵更多人投入保健志工服務行列，一起推動「健康嘉義、高齡友善」願景。

圖：嘉義縣衛生局舉辦「114年度衛生保健績優志工頒獎典禮」，頒發德馨獎13位、愛馨獎12位、善馨獎15位、高齡績優獎117位及績優獎72位，共195位志工獲獎，長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院獲績優團隊獎，由局長趙紋華頒獎表揚。（記者吳瑞興翻攝）