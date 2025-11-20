嘉縣衛生局角逐衛福部「第16屆金所獎」榮獲3大獎項

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣衛生局輔導轄區衛生所參加衛福部全國衛生所「第16屆金所獎」，成績大放異彩，六腳衛生所獲「醫療資源缺乏地區組」優等獎，竹崎衛生所獲得「一般地區組」佳作獎，衛生局更榮獲「督導有方獎」，衛生局在主管會議上公開表揚，肯定團隊在地深耕的成果。

六腳鄉為醫療資源缺乏地區，全鄉僅有3家西醫診所(含衛生所)，民眾從偏遠村落到衛生所平均需步行1小時以上，衛生所以「極限村落，健康無極限」為主題，將「巡迴醫療服務」送入各村落，相關服務量已超越所內門診；同時結合衛生局「行動醫療3.0」，將X光、眼底鏡、牙科等設備帶入社區，強化C型肝炎、失智症及骨鬆篩檢，成效顯著。

竹崎衛生所長期無專任醫師，鄉內醫療資源集中西半部，且出現超高齡化與健康識能不足的狀況，衛生所發揮社區健康平台功能，以「情牽世代橋，健康全守護」為核心，串聯支援醫師與社區資源，將醫療服務延伸至各村里，並與各級學校推動世代共學共融，促進青銀共榮，呈現具人情味與創意的社區健康模式，獲評審肯定。

衛生局長趙紋華說明，六腳與竹崎衛生所展現醫療資源缺乏地區的努力與亮點，不論是克服資源限制，或是創新結合社區力量，皆展現嘉義縣衛生單位在地深耕、守護民眾健康的決心。衛生局將持續推動在地健康服務強化計畫，讓醫療照護走進社區。

圖：嘉義縣衛生局輔導轄區衛生所參加衛福部全國衛生所「第16屆金所獎」，成績大放異彩，六腳衛生所獲「醫療資源缺乏地區組」優等獎，竹崎衛生所獲得「一般地區組」佳作獎，衛生局更榮獲「督導有方獎」。（記者吳瑞興翻攝）