嘉縣衛生局迎新春 結合燈會打造健康新氣象

嘉義縣衛生局長趙紋華與同仁手持「春」、「福」春聯與燈籠，象徵除舊佈新，並以台灣燈會意象，展現守護縣民健康的活力與決心。（記者張翔翻攝）

記者張翔/嘉義縣報導

農曆春節將至，嘉義縣衛生局攜手全縣18鄉鎮市衛生所同步展開環境整理與春節佈置，透過除舊佈新與空間美化，營造明亮、溫馨且具節慶氛圍的就醫與洽公環境，讓民眾一走進衛生所，即能感受嶄新氣象與新春祝福。

嘉義縣衛生局表示，此次整體佈置除結合春節元素外，也融入「2026台灣燈會在嘉義」主視覺意象，讓公共衛生場域不僅具備實用功能，更展現地方特色與文化亮點，使衛生所成為貼近民眾生活的「好厝邊」。

衛生局長趙紋華指出，今年為馬年，象徵健康與活力，衛生局以健康「嘉馬」為核心主軸，全面啟動新年度公共衛生整備與健康守護策略，涵蓋「醫馬當先護安康」、「長照資源嘉尚好」、「防疫三招守護您」、「運動營養1+1」、「精準檢驗嘉安心」、「最嘉食安呷放心」、「用心關懷樂無比」、「員工服務尚大心」、「5S服務嘉用心」及「我嘉無菸123」等多元面向，從健康促進、疾病預防到服務品質提升，全面守護縣民健康。

大埔衛生所佈置春節元素外，也融入「2026台灣燈會在嘉義」主視覺意象，展現地方特色與文化亮點。（記者張翔翻攝）

趙紋華進一步表示，衛生所是社區健康照護的重要第一線，新的一年縣府已完成各項公共衛生與醫療資源整備，持續強化基層服務量能，提供縣民即時、安心且有溫度的健康照護。

嘉義縣衛生局期盼，透過此次春節佈置與整體健康政策推動，陪伴縣民以健康身心迎接嶄新的一年，也讓公共衛生服務在日常生活中更具親切感與信賴感。