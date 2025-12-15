嘉縣衛生局「骨鬆肌少聯合照護」獲政府服務獎殊榮

嘉義縣衛生局「骨鬆肌少聯合照護」榮獲屆政府服務獎「社會創新共融獎」，行政院副院長鄭麗君(左五)與衛生局長趙紋華(右四)帶領的團隊合影。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣衛生局全國首創推動「骨鬆肌少聯合照護」計畫，榮獲第8屆政府服務獎「社會創新共融獎」，今(15)日由行政院副院長鄭麗君親自頒獎，衛生局長趙紋華帶領團隊出席受獎，讓社會大眾見證嘉義縣推動健康促進政策的轉型與創新，嘉惠縣民的健康。

嘉義縣「骨鬆肌少聯合照護」計畫整合AI科技、社區資源與專業醫療，並深耕社區推動骨鬆肌少運動營養班，打造「篩檢－診療－追蹤－照護」一條龍服務，有效提升骨鬆肌少防治成效，三年來已完成3萬5千多人檢測，揪出1萬餘高風險個案，依風險分級提供個別化運動與營養介入，成功減少住院及骨折風險。

114年擴大服務族群，招募50至65歲民眾，並配合民眾作息開設日間及夜間班，整體成效顯著，明顯下降體脂增加肌肉量、心肺耐力、平衡與柔軟度也獲全面提升，課程滿意度更高達九成以上，展現健康介入的強大力量。

趙紋華表示，衛生局整合醫院與衛生所雙向轉介追蹤平台，主動追蹤高風險個案，啟動營養評估，主動介入營養衛教，並結合社區銀髮健身俱樂部及營養灶咖，開設多元運動課程及營養指導，全縣衛生所更於今年首創全國通過世界骨質疏鬆基金會(IOF)骨鬆骨折聯合照護(FLS)認證，讓長者在地就能強化肌力與體能，重拾活力與信心，為嘉義縣民眾的高齡生活注入新希望。

縣長翁章梁表示，嘉義縣衛生局榮獲行政院政府服務獎肯定，這份榮耀屬於每一位堅守崗位、默默付出的衛生夥伴，也屬於每一位相信我們的縣民。