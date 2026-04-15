嘉縣衛生所添三醫師 強化基層醫療照護量能

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嘉義縣民雄鄉衛生所新進醫師李政道報到，具家庭醫學專科背景，專長糖尿病與慢性腎病整合照護，為在地基層醫療服務注入新量能。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣衛生局持續強化基層醫療服務，再增三名新進醫師加入服務行列，包括溪口鄉衛生所翁成傑醫師、民雄鄉衛生所李政道醫師，以及慢性病防治所李宛臻醫師，為在地公共衛生與醫療照護注入新動能，提升社區醫療服務品質。

嘉義縣衛生局指出，三位醫師皆具備豐富臨床經驗與專業背景，翁成傑醫師曾任嘉義基督教醫院家醫科及醫療整合中心主任，專長於高血壓、高血糖及高血脂等慢性病照護；李政道醫師具台中童綜合醫院家醫科資歷，擅長糖尿病及慢性腎臟病整合治療；李宛臻醫師則來自長庚醫院內科體系，問診細心、溝通良好，深受病患信賴。

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嘉義縣溪口鄉衛生所翁成傑醫師及嘉義縣慢性病防治所李宛臻醫師報到投入服務，強化基層醫療量能。(記者張翔翻攝)

衛生局表示，隨著人口高齡化趨勢加劇，基層醫療需求日益增加，此次醫師人力補強，將有助於提升醫療服務的連續性與便利性，讓民眾在地即可獲得專業照護，減少舟車勞頓，各衛生所目前於週一至週五皆提供門診服務，呼籲民眾多加利用。

衛生局長趙紋華指出，新進醫師願意投入基層服務、深耕社區，對於提升偏鄉醫療資源具有重要意義，也有助於建構更完整的健康照護網絡。未來將持續強化醫療人力配置，確保各地居民皆能享有穩定且優質的醫療服務。

衛生局也說明，目前布袋鎮、義竹鄉、朴子市及竹崎鄉等4所衛生所仍有醫師職缺，誠摯邀請具服務熱忱的醫師加入行列，共同守護嘉義縣民健康，相關醫師學經歷與門診時刻表已公布於各衛生所官方網站，提供民眾查詢與就醫參考。