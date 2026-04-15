白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
嘉縣衛生所添三醫師 強化基層醫療照護量能
記者張翔／嘉義縣報導
嘉義縣衛生局持續強化基層醫療服務，再增三名新進醫師加入服務行列，包括溪口鄉衛生所翁成傑醫師、民雄鄉衛生所李政道醫師，以及慢性病防治所李宛臻醫師，為在地公共衛生與醫療照護注入新動能，提升社區醫療服務品質。
嘉義縣衛生局指出，三位醫師皆具備豐富臨床經驗與專業背景，翁成傑醫師曾任嘉義基督教醫院家醫科及醫療整合中心主任，專長於高血壓、高血糖及高血脂等慢性病照護；李政道醫師具台中童綜合醫院家醫科資歷，擅長糖尿病及慢性腎臟病整合治療；李宛臻醫師則來自長庚醫院內科體系，問診細心、溝通良好，深受病患信賴。
衛生局表示，隨著人口高齡化趨勢加劇，基層醫療需求日益增加，此次醫師人力補強，將有助於提升醫療服務的連續性與便利性，讓民眾在地即可獲得專業照護，減少舟車勞頓，各衛生所目前於週一至週五皆提供門診服務，呼籲民眾多加利用。
衛生局長趙紋華指出，新進醫師願意投入基層服務、深耕社區，對於提升偏鄉醫療資源具有重要意義，也有助於建構更完整的健康照護網絡。未來將持續強化醫療人力配置，確保各地居民皆能享有穩定且優質的醫療服務。
衛生局也說明，目前布袋鎮、義竹鄉、朴子市及竹崎鄉等4所衛生所仍有醫師職缺，誠摯邀請具服務熱忱的醫師加入行列，共同守護嘉義縣民健康，相關醫師學經歷與門診時刻表已公布於各衛生所官方網站，提供民眾查詢與就醫參考。
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