嘉縣表揚631位績優志工 翁章梁肯定「無我精神」
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今22日慶祝國際志工日，舉辦114年志工表揚活動，表揚來自各領域共631位績優志工，由縣長翁章梁親自頒獎，並肯定志工以「無我精神」投入服務，為社會帶來持續而深遠的正向力量，鼓勵更多民眾投入志願服務行列。
今年榮獲嘉義縣志願服務獎勵金牌獎共92位、銀牌獎100位、銅牌獎159位，共351位來自各機關的志工接受表揚。
金牌志工得主黃淑卿在嘉義縣鹿草鄉公所服務，時數累計高達15,260小時，為本次獲獎者之中服務時數最高者；年齡最長的志工蔡梅小姐已88歲，在嘉義縣慈善關愛協會服務並獲得銅牌肯定，展現活動到老、服務到老的精神。
除了嘉義縣志願服務獎勵，還有280位社會福利類獲獎志工，包含金牌95位、銀牌77位、銅牌108位；活動中授旗給9隊社會福利新志工團隊，歡迎他們加入社福志工服務行列。
翁章梁表示，志工們展現的是「無我」的精神，當人們放下小我、提升至大我層次時，就能用更宏觀的角度看待自己在社會中擔任何種角色。
翁章梁說，志工在付出時間與心力時不以個人利益為優先，而是以社會需求作為重心，在服務過程體會不同層次的「我」，也慢慢理解為社會付出的意義跟樂趣，這份精神正是參與志工服務的重要基礎。
聯合國將2026年訂為「國際志工永續發展年」，嘉義縣社會局以「嘉義縣響應國際志工年IVY 2026」為理念，期望帶動社會志願服務風氣，「2026台灣燈會在嘉義」正積極籌備中，有意擔任志工的民眾可與嘉義縣志願服務推廣中心聯絡，撥打05-2111990。
圖說：嘉義縣政府今22日慶祝國際志工日，舉辦114年志工表揚活動，表揚來自各領域共631位績優志工，由縣長翁章梁親自頒獎，並肯定志工以「無我精神」投入服務。（記者吳瑞興翻攝）
