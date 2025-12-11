嘉縣製茶好手李易融 榮獲全國冬片茶賽季軍

wm20251210200715343519

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】南投民間鄉公所12月4日至5日在茶の魔手製茶二廠舉辦「114年全國冬片茶製茶評鑑暨講習」，嘉義縣與來自新北、新竹、宜蘭、桃園、苗栗、雲林、南投、花蓮、台東等地40名選手同台競技，全身心投入長達兩天一夜的賽事，嘉縣製茶好手李易融再獲全國季軍佳績。

農業處指出，李易融去年就曾拿下同競賽全國亞軍殊榮，連兩年獲獎得之不易，他的父親是總鋪師，他則是因為讀高職時跟著同學上山看人做茶，便對茶產生濃厚的興趣，目前是專職「炒菁」的製茶師傅，在嘉義、南投及苗栗的大小茶廠都可以看到他的身影。一晃眼30年過去，李易融曾在全國部分發酵茶及小葉種紅茶製茶技術競賽拿下亞軍及季軍的佳績，即便已獲得不少肯定，他仍不斷自我要求，不斷的學習與透過比賽檢視自己，他也不藏私地希望將他一身的技藝傳承給後輩，延續得之不易的製茶工藝。

廣告 廣告

製茶賽由農業部茶及飲料改良場南部分場林儒宏分場長擔任講師，講授茶樹有機友善耕作與病蟲害管理，4日下午開始競賽，統一以四季春茶菁為原料，依包種茶製程進行日光萎凋、室內靜置萎凋攪拌、發酵、炒菁、初乾、乾燥等工序。透過講習與競賽並行，強化有機與衛生安全茶葉生產體系，穩固茶產業基礎，5日繳交成品後，由林儒宏、陳澄清及陳建州三位專家擔任評審，並依外觀（10%）、水色（10%）、香氣（40%）及滋味（40%）進行官能品評，進而評選出冠軍1名、亞軍2名及季軍3名。

縣長翁章梁誠摯邀請全國民眾12月13日至21日到嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部的穀倉農創園區參與2025「高山茶都˙嘉義」品茗茶鄉，或隨時來大阿里山茶區走走，倘佯山林外，品嘗世界聞名的阿里山高山茶與咖啡。

農業處表示，阿里山高山茶的好，除了緯度、海拔等氣候環境的孕育，茶園管理與製茶技術都是重要的環節，而嘉義縣選手常在全國賽奪下佳績的關鍵，就在於精湛的製茶技術不斷地精進與其職人精神，不僅保持優質品質，且越來越好。