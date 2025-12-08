嘉縣警察局三和派出所辦公廳舍新建工程動土

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義縣警察局今(8)日上午在中埔鄉舉辦三和派出所辦公廳舍新建工程動土典禮，由嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達、嘉義縣警察局長李權哲、中埔鄉長李碧雲、縣議員羅士洋、等人主持祭祀，祈求新建工程圓滿順利。

圖 /嘉義縣警察局中埔分局三和派出所辦公廳舍新建工程動土典禮 。記者黃信峯翻攝

三和派出所自94年成立，目前租用2棟民宅供作辦公使用，因現有辦公廳舍空間狹窄不敷使用，且無腹地可供洽公民眾及員警停放車輛，為提升警察服務效能、改善員警辦公休憩環境，同時考量到公館產業園區成立後治安、交通等需求，經評估向台灣糖業有限公司協議價購土地供作興建派出所用地。

該土地屬都市計畫區農業用地，須變更為機關用地，113年5月以3,723萬3,601元完成協議價購，並編列工程經費1億元，興建地上3層辦公廳舍，總樓地板面積1,334.8平方公尺（約404坪），由荃聖營造有限公司與德通機電工程有限公司以8,594萬4,159元共同承攬，預計116年3月竣工進駐。

縣長翁章梁表示，派出所與消防局、衛生所同為地方重要基礎設施，新辦公廳舍完工進駐後，除可改善員警辦公執勤環境外，並將有效因應多元化生活圈之治安維護需求，提升為民服務效能。

