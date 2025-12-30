嘉縣警打詐成效發表 舉兩詐騙手法提醒民眾

嘉義縣刑大大隊長翁士閔分析「詐騙金聊」手法，提醒民眾慎防詐騙。（圖／記者陳致愷攝影）





為擴大民眾關注反詐議題及提升識詐意識，嘉義縣警察局今(30)日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，會中分析「詐騙金聊」及「假代書」兩個案例，提醒民眾慎防詐騙。

嘉縣刑大大隊長翁士閔指出，嘉義縣一名年約40歲資訊業女子，在網路上認識由詐團假冒的型男，在對方甜言蜜語下誤信投資圈套，將積蓄及貸款所得投入「黑平台」，沒想到要出金時被要求支付200萬，才驚覺受騙報警，警方循線逮捕面交車手，全案依詐欺及洗錢防制法送辦。

翁士閔也分享「假代書」詐財案，他表示，被害人在網路點擊廣告貼文欲辦理借貸，詐騙集團透過假代書小劉，以話術誘騙用不動產擔保借貸200萬，事後還收取40萬手續費「固定資產留存費」，被害人因急需用錢便應允並交付，之後又被慫恿用房產貸款800萬，所幸地政事務所發現有異阻詐並與警連繫，警方專案小組鎖定犯嫌，逮捕車手及上游共6人。

嘉義縣刑大大隊長翁士閔分析「假代書」詐騙手法。（圖／記者陳致愷攝影）

嘉義縣地政與警方聯手阻詐，縣長翁章梁特地錄製影片宣導。（圖／記者陳致愷攝影）

嘉義縣警局長李權哲表示，今年執行4波全國同步打擊詐欺行動專案，1至11月份共查獲詐欺集278團1547人，查扣不法利得總值2億5,654萬1,014元。攔阻詐欺件數部分則有157件、8,742萬1,924元，較113年同期增加18件、851萬8,980元。

此外，李權哲提醒，近期接獲民眾反映有不肖人士假借「2026台灣燈會」徵才名義，透過社群平台或網路表單向民眾索取身分證字號、銀行帳戶、通訊資料等個人資訊，疑似進行詐騙，呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的徵才訊息，並強調燈會相關訊息均透過「2026台灣燈會官方網站」 統一公告，不會透過私人社群帳號、不明連結或非官方表單進行徵才。

嘉義縣警察局今天辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」。（圖／記者陳致愷攝影）





