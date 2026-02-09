嘉縣警攜手業者拉迷途少年一把 助重返打造光明正途

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣警察局在農曆春節即將來臨，為展現對青少年的關懷並預防再犯，今（9）日上午在警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」感恩回饋活動，除感謝長期投入計畫的在地業者，並鼓勵社會各界共同為迷途少年創造重新出發的機會，打造光明的未來。翁章梁縣長親臨現場，致詞鼓勵並代表頒發感謝狀給14位協助少年就業的熱心業者，並致贈宣導禮品給25位參與計畫的少年。

縣警局表示，「拉他一把，點亮少年光明燈」方案，自推動至今已屆滿兩年，由少年警察隊結合少年輔導委員會及在地業者，擕手協助曾涉入偏差行為，或因家庭經濟困境誤入歧途的少年，媒合工作機會，並由警政及輔導人員全程陪同少年面試及就業，擔任雇主與少年的溝通橋樑，協助即時解決問題，減少中途放棄或再犯風險。

廣告 廣告

翁章梁縣長致詞鼓勵並代表頒發感謝狀給14位協助少年就業的熱心業者，致贈宣導禮品給25位參與計畫的少年。（圖/記者陳惲朋攝）

受邀發言的楊姓業者，是一位麵食鍋物店的老闆，他認為許多少年只是比同齡人較早面對困難，且接觸到的環境較為複雜。因此他提供機會，讓少年們知道自己在社會中是有價值的，並幫助他們建立自信心及良好的團隊合作精神。雖然初期需要磨合，但在少年警察隊與少輔會人員的協調下，雙方逐漸建立信任，少年在工作上的表現也逐漸受到肯定。他呼籲更多業者加入此行列，「給孩子一個機會，就是成就一個家庭。」

少年代表小朱感謝業主給予工作機會及信任，感謝警察及輔導人員的幫助，會將這份善意回饋社會。（圖/記者陳惲朋攝）

少年小朱代表上台分享自己的心路歷程。小朱首先感謝業主給予工作機會及信任，讓自己感受到被支持，並體會到只要願意學習，就能擁有一技之長；也感謝警察及輔導人員的幫助，不僅協助他穩定工作，還陪伴家庭度過低潮。同時堅定地表示，未來若有能力，將會將這份善意傳遞給更多人，回饋社會。另一位少年代表小全，則在現場展示自己在竹香園甕仔雞職場上的學習成果，親自料理甕仔雞，邀請縣長及與會來賓品嚐，獲得一致好評與鼓勵。

少年代表小全現場展示自己在職場上的學習成果，邀請縣長及與會來賓品嚐，獲得一致好評與鼓勵。（圖/記者陳惲朋攝）

翁章梁表示，當少年面對錯誤的選擇或是感到徬徨無依時，警察局的介入及輔導支持，能為他們點亮人生的希望。他也對企業界的積極參與表示感謝，認為這樣的舉措不僅拯救了少年的未來，也對社會風氣產生正向影響。

警察局指出，警察工作不僅限於治安維護與犯罪偵查，更肩負社會關懷的責任。「拉他一把，點亮少年光明燈」行動方案，讓曾經走錯方向的少年感受到社會的接納，幫助他們重新找回自信與人生方向，並從源頭落實犯罪預防，為社會打造更安全、溫暖的環境。

少年代表小全現場展示自己在職場上的學習成果，邀請縣長及與會來賓品嚐，獲得一致好評與鼓勵。（圖/記者陳惲朋攝）