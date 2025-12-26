嘉縣警方偵辦網路模仿張文事件「丟煙霧彈」言論涉嫌恐嚇公眾 屏東男遭拘提到案

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】針對近日引發全台不安之「張文隨機攻擊事件」，掀起網路「模仿效應」，嘉義縣警方展現高度科技偵效率，查獲相關涉嫌人。

嘉義縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊（下稱嘉縣科偵隊）於網路巡邏時，發現一匿名帳號在社群平台「Threads」發表：「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」……等模仿犯罪之恐嚇公眾言論。為避免引發群眾恐慌及可能的模仿行為，於25日持檢察官簽發之拘票，迅速將犯嫌吳姓男子拘提到案。

偵辦過程中，警方發現犯嫌利用Threads社群平台具匿名性及高度擴散之特性，於該平台發表足以引發社會大眾恐慌之恐嚇言論。經查該帳號屬於一名屏東吳姓男子所有，嘉義縣警察局科偵隊立即通報屏東縣刑警大隊科偵隊，共組專案小組，並報請臺灣屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦。專案小組除同步通報平台下架該不法文章，更利用數位鑑識、科技偵查技術鎖定吳嫌真實身分動向，今日採取行動將其拘提到案，查扣相關證物，後續將釐清犯罪事實及動機。

警方表示，吳嫌之行為涉嫌觸犯《刑法》第 151 條「恐嚇公眾罪」及153條「煽惑他人犯罪」，最高可處二年以下有期徒刑。並強調，任何人在網路公開平台發表有關暴力模仿、或針對特定公共場域進行恐嚇之言論，不論是否具備實際執行意圖，只要足以造成大眾不安與危害公安，絕非言論自由保障的範圍，警方定當從嚴從速究辦。

嘉義縣警察局呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

圖： 針對近日引發全台不安之「張文隨機攻擊事件」，掀起網路「模仿效應」，嘉義縣警方展現高度科技偵效率，在屏東查獲相關涉嫌人，依法移送法辦。（照片嘉義縣警察局提供）