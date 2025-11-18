嘉縣警消聯手出擊 猛男桌曆吸睛

嘉義縣「115年消防局猛男桌曆」18日正式發表，特種搜救隊員大秀肌肉，展現健康體魄。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局民國111年推出「虎力勇」消防桌曆以來，連4年精心打造特色桌曆，在數量有限下，年年引發索取熱潮，18日「115年消防局猛男桌曆」正式亮相，首度以嘉義縣特種搜救隊員為主角，與嘉義縣警察局保安隊特勤人員跨界合作，18人完美展現警察、消防聯手的專業與默契。

明年迎來農曆馬年，新年度消防局猛男桌曆主打「馬上平安，消舞吉」口號，除安排特搜消防員、義消、醫師與護理拍出特搜救援精神外，也與特勤人員合體拍攝，象徵消防與警察攜手合作、使命必達，昨桌曆發表會上，嘉義縣長翁章梁形容桌曆放在桌上，就好像土地公一樣陪伴在身邊，讓人安心。

消防局指出，為真實呈現救災、訓練過程，拍攝場景精心挑選，包含阿里山鄉眠月線、北回歸線標誌公園、嘉義縣警察局靶場、體技場及互動式情境模擬訓練應變中心等，都是最佳戶外攝影棚。

消防局長蔡建安說，消防桌曆讓民眾看到消防人員的專業與積極，以及對體能訓練的要求，有強健體魄，才能保持救災救援體力，今年主要由溪口防宣分隊長劉惠萍贊助印製，份數有限，想索取收藏民眾，可以到消防局官方FB留言抽桌曆。

首度有同仁參與桌曆拍攝，嘉義縣警察局長李權哲指出，桌曆除展現消防救災救援工作的辛勞，也有霹靂戰警肩負治安、反恐的正面形象，可讓鄉親一睹警消24小時守護民眾生命財產安全的辛勞與榮耀。

翁章梁說，警消同仁展現工作的專業及健美體態，拍出吸睛的桌曆，不同形象的轉換，確實能讓很多人印象深刻，也更親近大眾。