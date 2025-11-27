嘉縣警破獲假投資真詐財 逮港籍車手送辦

嘉義縣警察局中埔分局破獲假藉投資「共學計畫」詐財案件，逮捕車手。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局中埔分局日前偵破不肖詐騙集團假藉投資「共學OO計畫」詐財案件。A女在臉書瀏覽廣告時點入假網站FlowDot並註冊會員，詐團隨即以影片推廣可賺取流量收入等話術誘騙，聲稱只要加入「共學OO計畫」、協助推廣影片上架，即可將流量轉換為現金，但必須先支付「推廣成本」，A女依指示面交新臺幣50萬元後遲未獲利，驚覺異常遂向警方求助。

中埔分局獲報後立即成立專案小組，規劃誘捕行動，請A女與詐團再次相約面交80萬元，由員警在現場多點埋伏，當場逮捕前來取款之港籍車手，並同步查獲附近監控手。現場查扣80萬元現金、偽造面額80萬元流量計畫營業所得稅單、高鐵票票根、3支工作手機、1台車輛、護照及不法所得6300元等證物，全案依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。

嘉義縣警察局長李權哲提醒民眾，近期詐團利用普發現金一萬元，誘騙個資、盜取帳戶，務必慎防小心或撥打165或110查證。(記者張翔翻攝)

嘉義縣警察局今（27）日舉辦打擊詐欺犯罪成效破案記者會，並公布114年10月份詐欺情勢分析，統計114年1至10月，嘉義縣共查獲詐欺集團217團、1284人，查扣不法利得高達2億1910萬餘元，同期間成功攔阻詐欺149件、金額達8404萬元，較去年同期增加14件、金額增加631萬元，有效避免民眾財產損失並展現強力查緝決心。

局長李權哲表示，詐騙手法持續翻新，近期更有詐團假借政府「普發現金一萬元」名義寄發假簡訊或偽造網頁，誘騙民眾填寫個資或盜取帳戶，民眾若收到可疑連結或不明通知，應立即撥打165反詐專線或110查證，以確保自身財產安全。