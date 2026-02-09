嘉縣警辦活動 攜業者助少年返正途

農曆春節將屆，嘉義縣警察局為展現關懷少年、預防再犯的具體成果，九日上午於警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」感恩回饋活動，感謝長期投入計畫的在地業者，並鼓勵社會各界共同為迷途少年創造重新出發的機會。嘉義縣長翁章梁致詞並頒發感謝狀予十四位協助少年就業的熱心業者，同時致贈宣導禮品給二十五位參與計畫的少年。翁章梁表示，少年需要的往往只是一個被相信、被接納的機會，透過政府、警政與民間力量攜手合作，不僅能幫助孩子站穩腳步，也能為社會注入更多正向力量。

嘉義縣警察局指出，「拉他一把，點亮少年光明燈」方案推動至今已滿兩年，主要協助曾涉入偏差、曝險行為，或因家庭經濟困境而誤入歧途的少年。警察局少年警察隊結合少年輔導委員會及在地百工百業資源，主動媒合少年適合的工作，並由警政與輔導人員全程陪同少年面試、就業，擔任雇主與少年的溝通橋樑，協助即時解決問題，降低中途放棄或再犯風險。

參與計畫的少年代表也上台分享心路歷程，感謝警察與輔導人員不僅協助他穩定工作，也陪伴家庭度過低潮。他靦腆卻堅定地表示，未來若有能力，將把這份善意傳遞下去，回饋社會。