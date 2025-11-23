嘉縣議員五、七選區 老將穩中求勝

嘉義縣第五選區現任3席議員分別為民進黨籍翁聰賢、無黨黃金茂和國民黨籍蔡信典，3人在地深耕多年，稱得上政壇老將，目前3人皆朝爭取連任規畫。至於第七選區為山地原住民選區，現任鄒族議員武清山為無黨籍，現階段尚未聽聞有競爭對手浮出檯面。但考量距選舉投票還有近1年，現任議員都步步為營，以因應隨時可能變化的政治局勢。

第五選區包括布袋鎮、義竹鄉，黃金茂基層出身，擔任多屆義竹鄉代後，連兩任義竹鄉長，目前是兩屆縣議員，地方經營扎實。雖勤於服務，議會問政也有表現，但這兩年地方盛傳他規畫交棒給兒子；不過，黃金茂表示，要爭取連任或由兒子出馬，還在評估中。

翁聰賢曾任兩屆議員，8年前爭取連任意外中箭落馬，他不灰心依舊認真經營地方，本屆捲土重來順利當選，明年大選他同樣展現力拚連任的決心。蔡信典有國民黨和漁會系統支持，穩守布袋地盤，與黃金茂、翁聰賢各擁一方勢力。

由於布袋鎮選票比義竹多，除蔡信典具本命區優勢外，大本營在義竹的黃金茂、翁聰賢問政、服務不分區域，持續耕耘布袋，搶進瓜分布袋選票，一旦布袋有人參戰，對3人都是威脅。

儘管第五選區目前態勢平和，老將難免憂慮會有新面孔參選，由於民進黨在該選區一向提名兩席，據聞私下已在徵詢潛在人選，也讓現任3人充滿危機感；翁聰賢不諱言，只要有新人出線，將讓選情複雜化。

第七選區應選1席，擁有多屆鄉民代表和縣議員資歷的武清山本屆同額競選，基層實力雄厚，加上長期為原住民發聲、爭取福利，具現任優勢，要想扳倒他有一定難度。