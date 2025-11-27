嘉縣議員選情 六選區2現任 可能轉戰鄉長
嘉義縣議員第六選區應選7席，現任4席民進黨，2席無黨籍和1席國民黨議員，多朝連任之路邁進，因選區竹崎鄉長曾亮哲兩任將屆滿，已有鄉親勸進現任議員轉換跑道，因距投票還有近1年，被點名的江季珍、何子凡動向尚不明朗，加上藍營在該選區估有2席實力，藍綠可能都會有新人參選，新人能否突圍，將成該選區明年選情發展關鍵。
第六選區包括中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉和阿里山鄉，目前綠大於藍，民進黨籍包括議長張明達、陳柏麟、江季珍與羅士洋，無黨籍何子凡、莊竣傑，國民黨靠老將詹黃素蓮保住唯一一席，7席議員各擁基本盤，老將多數尋求連任，除藍營青壯新人想參選，綠營可能針對下屆竹崎鄉長人選進行派系整合，不排除有女性選將產生。
張明達政通人和，地方人脈深厚，連3屆拿到上萬票，實力難撼動；陳柏麟深耕中埔，行事作風積極，有穩定票倉；羅士洋是資深議員，要守住席次不難；大本營在竹崎的江季珍，地方盛傳她可能轉戰鄉長，但她表示還在評估，明年才會決定。
詹黃素蓮長期深耕地方，在中埔、竹崎有藍軍基本盤，由於本屆國民黨提名3席，爭取連任的邱銀海遭夾殺出局，預估下屆為恢復席次，藍營提名將更謹慎。
莊竣傑本屆重返議事廳，選民服務、問政積極，爭取蟬聯有基礎；何子凡問政犀利，擅長打議題、空戰衝聲量，獲無黨派、知識選民認同，許多竹崎鄉親看好他、勸進他選鄉長，但何動向尚不明確。
整體評估，明年第六選區綠占多數席次不成問題，國民黨若不補強新血，對縣長大局不利，無黨籍同樣有發展空間，一旦有新面孔伺機突圍，選局勢必激烈。
