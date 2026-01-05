嘉縣議會人事主任徐嬿玲接嘉縣府人事處長 原楊景丞處長陞台南市副處長

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣議會人事室主任徐嬿玲接任嘉義縣政府人事處長，原嘉義縣政府人事處楊景丞處長榮陞任台南市政府人事處副處長，今（5）日翁章梁縣長親自主持交接典禮，行政院人事行政總處蘇俊榮人事長親臨監交。因縣議會與縣政府毗鄰，舉辦交接的縣府201會議室內外幾乎水洩不通的擠滿關心人潮。

人事行政總處蘇俊榮人事長指出，人事就是「人情世事」，在人事的作業上再加上一點溫度，以前都是人家到人事處來找我們，現在要改過來，超前部署的去發掘問題，主動協助解決問題，主動的提供服務，把平凡的事情做到很不平凡。

原任楊景丞處長提到，雖然任職只有翁縣長八分之一的任期，很榮幸能夠參與縣長將嘉義縣發展為「農工科技大縣」，深深的感受翁縣長以人為本，關懷同仁的施政理念與領導哲學。

新任嘉義縣政府人事處長徐嬿玲，畢業於國立政治大學公共行政學系碩士。歷任嘉義縣政府環境保護局人事室主任、嘉義市政府人事處副處長、嘉義縣議會人事室主任。就職時表示，楊處長在做事的觀念上，一直以來就給予自己很多不同面向的思考；未來會跟縣府的人事團隊，在既有穩定的基礎上持續邁進，並秉持縣長及人事長的指示，持續協助解決人事方面的問題。

翁章梁說，徐嬿玲過去在縣府、市府、議會等體系任職，對府會相當熟悉，楊處長已打下扎實的基礎，好的人才也有升遷機會，打造人事編排的良性循環，希望徐嬿玲繼續努力，吸引更多的人才進到公務體系服務。人事升遷與穩定至關重要，妥善處理人事問題是管理關鍵，嘉義縣升遷管道較六都少，許多人為求升遷而前往六都或選擇到民間就職，民間與政府都在搶人才，縣市政府人事亦承受相當壓力。嘉義縣政府是嘉義進步的火車頭，隨著科技、消費企業進駐，公務員在轉型過程扮演重要角色，更是這座城市蛻變的一環，目前人事以穩定為主、持續向前推進，才能讓這台火車穩定運行，感謝所有同仁的努力。