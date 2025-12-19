嘉縣議會寒冬送暖 11年不間斷

嘉義縣議會舉辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義縣議長張明達自一０三年上任以來，每年年底辦理「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，今年邁入第十一年，除邀請全縣九家立案之身心障礙福利機構與院生代表約一百人聚餐外，轄內農漁畜業者響應參與，今年更有強本等多家民間企業捐助。張明達感謝社會各界付出與參與，致贈感謝狀。

今年議會提供二百一十戶貧窮邊緣戶每戶三千元商品提貨券；立案之身心障礙機構院生三百九十五人每人五百元商品提貨券。

天主教安道社福基金會等結合五個團體約百人十九日一早到議會舉行「聖誕節報佳音活動」；議會大廳也設有「達哥遊樂園」，包括夾娃娃機、保齡球、彈珠檯與沙包丟丟樂等闖關遊戲設施，供大小天使歡樂。加上中午舉辦吃團圓飯，現場充滿感恩、祝福與歡樂氛圍。

中埔鄉和睦國小學生黃佩琁代表校方感謝張明達及議會秘書長李光耀關注人文教育，得知該校推動「藝文深耕計畫」欠缺經費，媒合昱毅營造捐助為期三年、共九十萬元經費，讓該校十四個班級、近三百位孩子受益。學校方面也以「誠信」為主題，致贈書法作品「昱曜山河安九鼎，毅定金石固乾坤」表達謝意。