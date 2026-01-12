嘉縣豬農陳聖瑋榮獲經濟部「地方特色產業創意大賽」創新轉型組決賽優勝

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣智慧農業轉型成果再傳捷報，由經濟部中小及新創企業署主辦的「2025地方特色產業創意大賽」，竹崎鄉青年豬農陳聖瑋攜手竹崎地區農會，在全國824組參賽團隊中脫穎而出，榮獲「創新轉型組」決賽優勝殊榮，展現嘉義縣推動智慧農業與地方創生的亮眼成果。

「地方特色產業創意大賽」以發掘全臺368個鄉鎮市的產業DNA為核心目標，競爭相當激烈。

陳聖瑋所帶領的北賈科創團隊，憑藉成熟的商業模式、創新科技應用及循環永續理念，歷經初賽、準決賽與決賽層層評選，成功躋身全國9組優勝團隊之一，並將獲得總價值200萬元的行銷推廣與專業輔導資源。

陳聖瑋導入智慧養殖系統，透過精準餵養與數據分析，有效降低飼養成本並減少資源浪費，同時回收再利用畜牧廢水，發展農畜循環的永續經濟模式。評審團一致認為，北賈科創以「AI數據驅動」結合「循環永續實踐」，成功翻轉傳統畜牧經營模式，是本次獲獎的重要關鍵。

縣府農業處表示，本次得獎不僅是對陳聖瑋個人努力的高度肯定，更是縣府長期推動「國本學堂」培育青年農民、導入智慧科技與永續經營模式的具體成果。陳聖瑋的成功案例，不僅有效回應畜牧業缺工與環境永續的挑戰，也顯著提升產業附加價值與市場競爭力。

縣府將持續協助農民由傳統勞力密集生產，轉型為以科技與數據為核心的智慧農業。

圖：由經濟部中小及新創企業署主辦的「2025地方特色產業創意大賽」，竹崎鄉青年豬農陳聖瑋攜手竹崎地區農會，在全國824組參賽團隊中脫穎而出，榮獲「創新轉型組」決賽優勝殊榮，縣政府農業處長許彰敏代表縣長前往貼紅榜道賀。（記者吳瑞興翻攝）