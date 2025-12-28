嘉縣財稅局舉辦AI實戰講座

嘉義縣財政稅務局於日昨舉辦114年度《人工智慧應用系列講座》，以「從ChatGPT到智慧治理」為題，邀請甫獲政府服務獎肯定的財政部財政資訊中心主任張文熙主講。

本次講座吸引嘉義縣市、雲縣及國稅局等多個稅務機關同仁踴躍參與。嘉義縣財政稅務局局長蕭俊明在致詞時指出，AI被形容為「第四次工業革命」，將對公部門帶來巨大變革，期許透過系列講座讓同仁將AI應用於業務中，打造更具效率的政府服務。他也特別恭喜財政資訊中心今(114)年繼112年後，再次以推動雲端發票永續生態相關成果榮獲政府服務獎數位創新加值類獎項。

張文熙主任在演講中深入淺出地介紹了AI技術的演進，強調AI已從被動的「生成式AI」邁向主動的「代理式AI（AIAgent）」。他指出，未來的AIAgent不僅是聊天機器人，更像是具備感知與決策能力的「經紀人」或「書僮」，能主動協助稅務稽核與執行任務。針對稅務法規的繁雜與變動性，他提出運用「檢索增強生成（RAG）」技術，有效克服大型語言模型的知識限制，精準解讀法規，同時提醒需兼顧AI倫理、資安與治理機制。

講座最後，張文熙強調「人機協同」的願景，指出AI的導入不是為了取代稅務員，而是將繁瑣的重複性工作自動化，讓稅務員能專注於複雜決策與人際溝通，從「工具操作者」轉型為「人機協同者」，共同提升服務品質與智慧治理效能。

嘉義縣財稅局蕭俊明局長表示，未來將持續推動「人機協同」的AI應用模式，讓AI協助處理重複性工作，使同仁能專注於判斷、決策與溝通，逐步實現高效率、透明且以民眾為核心的智慧稅務服務。