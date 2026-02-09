嘉縣農會聯手媽祖 好孕豆陣來

今年朴子農會與配天宮合作，結合紅白花送子傳統、「御賜燈花」宗教文化意涵，聯手推出「紅綠豆子．給你盼子」禮盒，9日舉辦新品發表會。（呂妍庭攝）

「綠豆湯罐頭」是嘉義縣朴子市農會明星商品，因老農凋零，綠豆湯一度停產10年，近3年朴子農會透過保價契作、每分地補助2000元等措施，成功刺激產量提升，讓綠豆湯罐頭成功重出江湖。今年朴子農會更與配天宮合作，結合紅白花送子傳統、「御賜燈花」宗教文化意涵，聯手推出「紅綠豆子．給你盼子」禮盒，既行銷國產雜糧，也傳達天后賜福之意。

朴子早年大量種植綠豆，面積一度達10多公頃，朴子農會為此開發綠豆湯罐頭販售，因口感綿密、不甜膩，成熱銷產品，10多年前因農民老化，手工採收太費工，綠豆產量已無法應付綠豆湯罐頭生產，一度停產10年之久，為提高國產雜糧生產率，朴子農會2、3年前開始跟農民契作。

朴子市農會總幹事田志強說，除以高於市場行情跟農民保價收購綠豆，只要符合繳交標準，每分地還補助農民2000元，但因綠豆必須手工採收，一年大概採收4、5次，費工又費時，起初只有「老人工」願意契作，所以綠豆又叫「千歲豆」。

田志強透露，契作首年有3位合作高齡農民因身體老化自然死亡，結果一度讓大家以為種綠豆是高風險行業，所幸經宣傳後，願意種綠豆農民慢慢增加，現生產面積已增加到10公頃，快追上全盛時期水準。

田志強說，隨產量提升，現綠豆罐頭已能穩定生產，今年農會決定攜手配天宮，推出紅豆湯、綠豆湯綜合版「紅綠豆子．給你盼子」禮盒，六角型燈籠外型，輕巧又喜氣，禮盒還能變身提燈，非常實用。

朴子農會9日與配天宮一起舉辦新品發表會，配天宮董事長蔡承宗感謝農會團隊用心良苦，把宗教和在地產業結合，增加國產綠豆、紅豆能見度，廟方已規畫把禮盒做為信眾來訪參拜和訪宮紀念品，一同行銷在地農特產。