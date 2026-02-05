嘉縣運會聖火 奉天宮「開臺媽祖」前取母火

翁章梁縣長與奉天宮何達煌董事長一同在開臺媽祖前取母火。（圖/嘉義縣政府提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣舉行115年全縣運動會賽事，為祈求「開臺媽祖」庇佑， 今5日翁章梁縣長與奉天宮何達煌董事長，一同在開臺媽祖前取母火，期待所有選手能勇敢面對挑戰，追求卓越的成就。聖火將自今天起一連3天，傳遞繞行全縣18鄉鎮市。

115年嘉義縣全縣運動會賽事，從1月21日開始至2月27日，2月10日在縣立田徑場開幕，本次項目包括田徑、游泳、柔道、跆拳道、角力及各式球類等18項，報名人數創新高達8,913人，民眾可至各個競賽場地為選手加油打氣。

翁章梁縣長指出，這次縣運報名人數超乎預期，這不只是體育競技的盛事，更是凝聚人心、激發團結力量的舞台，選在奉天宮取母火也是希望媽祖庇佑平安順遂，嘉義縣也將迎來2026台灣燈會及全國中等學校運動會，昨行政院長卓榮泰宣布大阪世博館將在嘉義重現，全中運也預計約1萬8,000位人次參與，這幾個月都相當熱鬧，讓嘉義人都充滿光榮感與自信。

翁縣長說，嘉義縣支持體育健兒近年增加相關獎勵金，又因這次嘉義縣是全中運主場，獎金又將提高更多，盼嘉義隊取得最佳成績。