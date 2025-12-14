嘉縣邁入超高齡社會！長照3.0預算增至29億

嘉義縣政府14日表揚長照績優人員及單位，縣長翁章梁（第一排左四）期勉大家繼續發揮專業及愛心，讓長者能在地安老。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣今年11月老年人口比達24.03％，邁入超高齡社會，除太保市老人人口未逾20％，其餘17個鄉鎮皆20％以上，長照需求大，縣府14日頒獎表揚績優長照人員及單位，縣長翁章梁表示，民國115年長照3.0上路，嘉義縣長照預算將從21億提升至29億。

此次表揚157個單位及績優人員，包括服務2年至20年的長照相關人員125名，1個團體類服務貢獻獎、創新獎2名、社區式長照機構2名、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧合約機構27個；創新獎2名得主是嘉義縣私立多加居家式長照機構莊秀蘭、弘道老人基金會港墘醫事巷弄長照站。

弘道老人基金會港墘醫事巷弄長照站獲得創新獎，接受縣長翁章梁表揚。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣私立多加居家式長照機構莊秀蘭獲得創新獎，接受縣長翁章梁表揚。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁14日表揚長照績優人員及單位。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

莊秀蘭是鄒族人，深耕阿里山偏鄉長照23年，運用鄒語及鄒族文化照顧社區及族人，而獲得信賴，讓長照在地生根，她還以專業的臨床經驗，培訓新進人員，更主動成立「照顧指導小組」，提供特殊個案專業建議及技術支援。

港墘醫事巷弄長照站由三合院老宅轉型為C據點，結合高齡友善菜園、友雞循環、據點共生場域等3大創新特色，促進跨世代族群融合，延緩失智失能。

翁章梁表示，長者面臨體力衰退、生活無法自理的困境，長照政策就是要提供基本生活照顧、陪伴就醫，這些服務對長者至關重要，表揚是對長照工作者的肯定，更期勉大家能繼續以專業與愛心讓長者有尊嚴地安度晚年。

翁章梁說，他當縣長以後積極推動長照，全縣社區關懷據點覆蓋率從以前35％已提升至目前80％，長照3.0將於115年正式上路，嘉義縣長照預算也從21億增至29億，未來持續增加服務據點、推動長照。

嘉縣府社會局表示，嘉義縣已有55家居家服務單位、28家日間照顧、4家小規模多機能機構、1家團體家屋、25間家庭托顧及53間住宿式機構，有2300多位照顧服務員投入居家、社區及住宿式機構服務，並跨專業合作。

