嘉縣長初選民調倒數 蔡易餘推形象片 黃榮利：分化我和賴沒意義

參加民進黨嘉義縣長初選的縣議員黃榮利元旦出席活動時，重申他可以理解總統身兼黨主席，要保持中立的立場。(呂妍庭攝)

縣議員黃榮利參加太保新埤地區「拔蘿蔔、迎新春」活動，現場分送1000份「彩虹馬小提燈」。(黃榮利服務務團隊提供／呂妍庭嘉義傳真)

立委蔡易餘元旦推出個人形象CF，呈現他這10年來的日常寫照。(蔡易餘服務務團隊提供／呂妍庭嘉義傳真)

立委蔡易餘CF主打接棒嘉義縣長翁章梁，強調「我準備好了」。(蔡易餘服務務團隊提供／呂妍庭嘉義傳真)

民進黨嘉義縣長初選民調進入倒數，「英系」立委蔡易餘與「賴系」縣議員黃榮利新年第一年依舊行程滿檔，蔡易餘選在元旦推出個人形象CF，主打接棒嘉義縣長翁章梁，強調「我準備好了」。至於文宣內容遭賴清德總統打臉惹出爭議的黃榮利，今重申他可以理解總統身兼黨主席，要保持中立的立場，「我不會白賊」，有心人想分化他跟賴清德彼此間的信賴「沒有意義」。

黃榮利今一早先後參加民雄鄉公所、大林文教基金會籌備處的元旦升旗，也現身樊賜生藝術文化基金會健走活動，參加太保新埤地區「拔蘿蔔、迎新春」活動時，再度被問到先前發送文宣所引起的爭議。

廣告 廣告

黃榮利回應，嘉義鄉親都知道，2019年、民國108年賴清德主席參加總統初選時，他一路支持、追隨，至今不曾變過，2023年、112年他登記民進黨海區立委初選，當時賴清德主席為了黨內和諧，有進行協調，他答應賴清德退選、顧全大局，2年前總統大選，他依然跟隨、支持賴清德主席，此次嘉義縣長初選，若賴清德主席反對他參選，也會像112年一樣協調他退選。

黃榮利說，初選是黨內機制，賴總統兼黨主席，立場要保持中立，他可以理解，大家都知道他的為人「不會白賊」，也知道他和賴的交情，呼籲有心人不用去分化他和賴清德彼此間的信賴，這樣做沒有意義。

蔡易餘今一早出席大林健走活動，並到當地市場拜票，更推出個人形象CF，表示這支影片呈現他這10年來的日常寫照，在國會為人民發聲、為嘉義爭取最大資源，立院問政不打折，開會完就立刻回到嘉義跑行程，即使過程中遭遇困難，他依然選擇與鄉親站在一起，「我準備好了」。

蔡易餘說，自己已完成18鄉鎮市座談會，並持續每日掃街、拜票，堅持一步一腳印，依照既定選戰步調爭取鄉親的認同，特別感謝翁章梁、議長張明達在嘉義縣長初選及大選過程中公開力挺，期許在府會合作所打下的執政基礎上，讓嘉義縣未來10年更加耀眼、持續進步。

【看原文連結】