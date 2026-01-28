嘉縣長簽百本書 贈支持紙風車368工程捐款人

（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）紙風車近日發起「椅子會」小額捐款行動，號召大眾支持「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，嘉縣長翁章梁響應，簽名百本「青年的四個大夢」要贈給捐款人，期待孩子有機會看戲。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，除簽書響應「椅子會」捐款行動，翁章梁自從擔任嘉縣社會局長至今快20年，出席368工程演出超過30場，2024年368工程第三輪啟動，首場即選在嘉義縣義竹鄉，這場演出更由翁章梁與百餘名鄉親共同以小額捐款完成。

廣告 廣告

紙風車文教基金會執行長張敏宜說，「椅子會」並非募集實體椅子，而是邀請民眾以捐款支持演出所需的椅子、雨具與偏鄉接駁，讓孩子無論距離遠近、晴雨與否，都能安心坐下來看一場戲。

張敏宜透露紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」的誕生，是前紙風車執行長李永豐20年前接到一通來自家鄉嘉義布袋的邀請電話，希望紙風車能返鄉演出，卻因經費不足而忍痛婉拒。這通電話，成為李永豐重新思考紙風車存在的意義，立志將國家級演出帶到全台每一個孩子身邊。

翁章梁也分享與李永豐的故事，李永豐在歷經2020年紙風車倉庫火災後，幾乎一無所有，那段時間只要李永豐回到嘉義，兩人常在深夜長談，最終在各界的支持下，紙風車一步步恢復生機，繼續為孩子們走下去。

翁章梁說，小額參與不僅門檻低，更能凝聚大家對孩子與故鄉的共同心意，是368工程最動人的力量。24日紙風車「368工程20週年特別演出」於台北表演藝術中心登場，他特地北上觀賞，紙風車屢屢用實際行動證明藝術能成為孩子成長的重要力量。（編輯：李淑華）1150128