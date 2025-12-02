嘉縣長青活力站聯合運動會盛大登場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣一年一度最熱血的銀髮盛事來啦！由嘉義縣社會局與天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會共同辦理的「長青活力站聯合運動會」，今(2)日在朴子縣立體育館盛大登場，結合全縣24個長青活力站、達邦C據點、活力站督導與服務員，近千名長輩參賽，平均年齡81歲的銀髮選手齊聚一堂打造嘉義縣歷年規模最大、最具活力的長青銀髮運動盛會。

縣長翁章梁及各級地方民意代表等來賓共同為這場盛會揭開序幕。活動開場由全場900多位長輩一起跳大會舞「歡喜就好」，氣氛瞬間點燃，主辦單位還特別請來廣場舞天王「瘋狂麥克斯」帶領長者一起跳「你是我的花朵」。

本次活動競賽內容包含「包在我身上」、「瓶心靜氣」、「拍板定案」三項任務，皆結合活力站課程設計，融合體能與趣味，讓長輩在競賽中展現學習成果與自我價值。

翁章梁表示，長青活力站自成立以來，已成為嘉義縣最具歷史的老人照護據點。早在台灣長照政策推動之前，嘉義縣在陳明文縣長的領導下便開始規劃、設立相關照護據點，並委託專業非營利組織運營，率先引入日本先進的老人照護理念。至今，該機構已走過23年的歷史，擴展至24個據點，並且這些據點並未因為政府推動社區長照站而荒廢，反而繼續保持活力，成為長青品牌的象徵。

長青活力站不僅提供日常照護，還透過各種學習活動豐富長者的生活。翁章梁指出，有些老人家一開始識字能力有限，但在長青活力站的學習環境中，慢慢學會了寫自己的名字，甚至有些長者學習了英文字母ABC，這些成果令他們非常開心，彷彿重回學生時代。這樣的學習成就不僅讓長者們感到充實，也充分體現了政府編列經費並規劃長照服務的意義。翁章梁期許，未來每位長者都能在長青活力站中享受愉快和快樂的生活。

社會局表示，自開站即參加活力站20年以上的長輩共有69位，其中來自義竹岸腳活力站開站元老的百歲阿嬤翁吳珠，參與活力站已滿21年，今年依然親自披掛上陣，她表示：「我今年一樣要比，腳手攏嘛要練，才不會走路無力。」她的精神與毅力感動全場，觀眾紛紛起立鼓掌，為她加油打氣。

而最具話題性的，莫過於去年冠軍隊伍——水上塗溝活力站。今年面對來自全縣的挑戰者，35位長輩全員繃緊神經，感受強大「衛冕壓力」，不但把上課練習做到滿，甚至課後還會拉下鐵門、全員自動加練，每天至少練1小時，展現驚人團隊默契與決心。

嘉義縣目前累積已設置24所長青活力站，服務人次超過5萬人次，嘉義縣老人照顧據點村里涵蓋率已達80%。這些活力站不只是長輩活動的場域，更是社區凝聚力的核心。未來縣府會持續結合民間與社區力量，打造高齡友善環境，讓嘉義縣成為長者安心生活、健康老化的幸福城市。

