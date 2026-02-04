嘉縣阿里山山美衛生室重建啟用 流標13次後守護原鄉

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）因位處偏遠山區曾歷經13次流標的嘉縣阿里山鄉山美衛生室重建工程今天完工啟用；衛生局說，未來除提供巡迴醫療門診，還新增牙科巡迴醫療、遠距復健門診及物理治療服務，守護原鄉。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，山美衛生室111年原地重建，因位於偏遠山區、施工不易，歷經13次流標，至第14次才以新台幣1449萬6000元順利發包。衛生福利部補助約658萬元，其餘由縣府編列經費支出。

衛生局長趙紋華說，修建工程於113年11月完工，但衛生室聯外道路因天災受損，另外編列240萬元改善聯外道路、引道銜接、擋土牆與排水設施，並強化無障礙設施，延至今天啟用。

趙紋華表示，山美衛生室由阿里山衛生所及嘉義基督教醫院醫療團隊提供巡迴醫療服務，第一銀行文教基金會則捐贈1台牙科診療椅，讓此處再增加口腔保健醫療與樂齡假牙裝置服務。

此外，經濟部金屬工業研究發展中心則協助建置遠距醫療設備，衛福部則補助物理治療設備，山美衛生室也可進行遠距復健門診，並提供物理治療，完善在地醫療量能。

趙紋華表示，阿里山鄉是嘉義縣唯一的原住民鄉，繼山美衛生室落成後，里佳、來吉衛生室重建工程也在著手進行，未來逐步推展豐山及十字等衛生室重建，讓嘉基、聖馬爾定醫院等團隊，得以深入阿里山鄉各村提供巡迴醫療。（編輯：李亨山）1150204