嘉縣雙溪國小推動國際教育 有成

嘉義縣雙溪國小自七年前積極推動國際教育課程，一一二年與日本大阪府泉大津市立小學建立初次交流，近日邀請學校師生訪台，二十五日晚上由嘉義縣長翁章梁、朴子市長吳品叡等人熱情接待，也向該校師生宣傳「明年台灣燈會在嘉義」，氣氛熱烈。

雙溪國小如今已成為推動國際教育特色小學，自從與泉大津市立小學建立情誼後，經過雙方二年的交流與努力，終於促成師生首次來台拜訪雙溪國小，兩校以防災為題進行交流，並提供Homestay服務，讓日本師生體驗嘉義縣的生活與文化。晚宴中翁章梁縣長以茶席、阿里山高山茶與「嘉義優鮮」農特產品款待外賓。並與日本外賓、美國與巴基斯坦籍外籍教師共同拆開校方布置的大型禮物「太陽之都」燈箱裝置藝術，向眾人宣傳「台灣燈會在嘉義」。

翁縣長說，雙溪國小的孩子固定與泉大津市立小學的孩子進行視訊交流，逐步穩固兩校關係，希望透過不同層次的交往，台灣能與日本建立更深的連結，也希望這次來訪師生都能感受嘉義的熱情。徐英傑指出，該校以「愛鄉土」、「用科技」、「接國際」的理念發展特色課程，期盼帶給日方友人與日本學生更深刻的印象，本次實體交流互動為學子拓展視野，建立跨國友誼，今後將繼續維持這段美好情誼。