嘉縣電動車免徵使用牌照稅 延長至119年12月31日

嘉義縣財政稅務局表示，完全以電能為動力之機動車輛原免徵使用牌照稅至一一四年十二月三十一日，為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾使用低污染車輛，以利扶植國內電動車輛相關產業與建構永續發展環境，立法院於一一四年十二月二十三日三讀通過修正使用牌照稅法第五條條文，業奉總統一一四年十二月三十日華總一經字第11400134461號令公布，授權直轄市及縣（市）政府得對完全以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅期限，延長五年至一一九年十二月三十一日止。

該局進一步說明，本縣為響應節能減碳政策，達成環境永續的目標，車籍在嘉義縣完全以電能為動力之機動車輛賡續免徵使用牌照稅至一一九年十二月三十一日止。