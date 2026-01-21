嘉縣青創補助啟動，擴大納入接班傳承青年

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣政府21日啟動「第五屆青年創業獎勵補助」計畫，支持青創並協助二代、三代青年接班傳承，不僅首度增設「接班傳承組」鼓勵轉型，同時大幅下修申請門檻，實收資本額僅需15萬元即可申請，徵件自即日起至115年2月24日止。



縣長翁章梁及各級民代出席啟動記者會，勉勵所有青創團隊發揮優勢、深耕嘉義，曾獲補助的連衣連文創工作室陳詩婷以及朵映文創負責人葉芝瑜現身分享，陳詩婷特別獻上為翁縣長親手量身訂製的手工西裝，朵映文創也送上鮮豔的百合花束，感謝縣府的支持。



陳詩婷2025年代表台灣前往韓國，在有「裁縫界奧斯卡」之稱的世界洋服大賽勇奪「女裝裁剪比賽」青年組金牌。



陳詩婷表示，工作室剛成立時沒沒無聞，經營之路相當艱辛，但在獲得世界金牌並獲得翁縣長公開嘉勉後，透過新聞媒體的強力曝光，知名度瞬間大開，工作室電話更是響個不停，陸續收到許多主動洽談商業合作的機會，真實感受到縣府作為青創後盾的力量。



勞青處為鼓勵更多青年投入，本屆計畫祭出多項利多，資金方面每組團隊基本補助30萬元，評選前兩名的優秀團隊再加碼10萬，共可獲每案40萬元補助。資格方面，新創事業組放寬為公司或商業設立未滿8年皆可申請，實收資本額門檻也由往年標準下修至15萬元，大幅降低起步難度。



此外，考量嘉義縣擁有不少老字號產業，今年全新設立「接班傳承組」，協助家族企業由年輕世代接班，導入創新模式推動轉型升級。



翁章梁指出，隨著嘉義科學園區成形、台積電CoWoS先進封裝廠進駐，加上馬稠後智慧園區、民雄航太園區等六大產業園區串聯成的「嘉義科技產業新廊帶」，嘉義已具備科技與農業雙引擎，正快速轉型。



翁章梁也說，青年看見現在回嘉創業擁有無限可能，縣府則盡力協助年輕人留在嘉義，一個地方看得到年輕人，才有希望永續發展，未來科技業高薪人口流入嘉義，青創團隊就可好好思考定位、發展特色，刺激經濟帶動消費，希望大家多多投件。



嘉義縣創業補助計畫至今已累積孵化近45組青年創業團隊，投入超過1,300萬元創業資金，歡迎關注「有青嘉大聲FB」、「嘉義縣青年孵化讚」網路平台，或致電專線05-2780553伍小姐諮詢，與家鄉一同升級。