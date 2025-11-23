嘉縣青農培育獨家蝴蝶蘭 粉紅超跑、金色蘭花掀商機

新品種金黃色的蝴蝶蘭，受商業人士歡迎。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕蝴蝶蘭是世界指標的觀賞花卉，台灣在研發、育苗、種植生產均占重要地位，嘉義縣鹿草鄉「研帥蘭園」成立30餘年，執行長青農張家禎跟著爺爺從事種植蝴蝶蘭，除育苗培育，更以「研究最帥氣」的蘭花為目標，多年來研發如粉色的「粉紅超跑」等近20種獨家新品種，今年更研發出獨特的金色蝴蝶蘭，有如黃金招財，色彩討喜，受到商業人士喜愛。

已從事栽培蝴蝶蘭18年的張家禎說，1994年時爺爺60歲，因親戚介紹轉行，將原本的雞舍改為蘭園，一開始種植石斛蘭，後來改種植流行的蝴蝶蘭，進行育苗、育種，用冷氣培育，讓蘭花一年四季都可開花，自家生產花卉以內銷為主。

張家禎致力於研發新品種，曾獲選百大青農，研帥蘭園的蘭花有8成是他自己育種，在台灣擁有植物品種權，在歐洲也有申請專利權；他4年前研發的「粉紅超跑」，花型碩大，粉色色彩素雅脫俗，且經研發的葉子站立不占空間，且不易生病，更容易培育，開花期長，很受歡迎；新研發的蝴蝶蘭品種呈現黃金色，相當討喜，因有招財意義，商業辦公室、業務都很喜歡，目前已開始量產，正在思考怎麼取名，「希望鄉親給我建議！」

鹿草鄉公所推動產業小旅行，與研帥蘭園合作讓遊客進行蘭花組盆DIY，學習蘭花知識；張家禎說，同業前輩研發的品種「雪兔」非常有特色，在歐洲有專利權，在台灣由研帥蘭園販售，用於蘭花組盆活動，提醒民眾蘭花10到15天澆水一次即可，冬季時可持續開花3個多月，若頻繁澆水，根部很快爛掉、死亡。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，鄉公所推動產業旅行，讓遊客更認識鹿草特色，研帥蘭園從事研發育種，舉辦蘭花組盆DIY，可讓民眾將蘭花帶回欣賞，並可瞭解蘭花的知識及照顧的方式。

研帥蘭園執行長張家禎研發的「粉紅超跑」及金黃色的蝴蝶蘭。(記者林宜樟攝)

研帥蘭園裡的各式蘭花。(記者林宜樟攝)

粉紅超跑蝴蝶蘭。(記者林宜樟攝)

民眾體驗蘭花組盆。(記者林宜樟攝)

